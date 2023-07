– Vi er veldig bekymret, sier Vidar Ruddox.

Han er konstituert avdelingsleder ved akuttsenteret på Sykehuset i Vestfold.

Akuttsenteret opplever en voldsom økning av unge som må legges inn med overdose eller forgiftning.

Rusinnleggelser med unge har økt dramatisk siden pandemien. GRAF: SYKEHUSET I VESTFOLD Foto: SiV

I fjor økte innleggelsene med 60 prosent fra 2021.

I år har det økt enda mer, viser tallene så langt.

– Dette er vanlig ungdom og unge voksne som kommer inn til oss i en tilstand der de ikke kan ta vare på seg selv. Det påvirker oss sterkt, sier han.

Skjer alle dager i uka

Tidligere opplevde akuttsenteret pågang med rusinnleggelser i helgene. Nå skjer det hele tida, forteller Ruddox.

– Det skjer på alle tider av døgnet og alle dager i uka. Det klumper seg selvfølgelig i helgene, men vi ser det mer og mer, sier han.

De fleste ungdommene er mellom 18 og 25 år.

– Vi ser også at det er en økning av pasienter som legges inn helt ned i 12-årsalderen, sier Ruddox.

Rusmidlene er både lovlige og ulovlige, forteller han. Blant de ulovlige er det spesielt sentralstimulerende stoffer.

Har ikke motgift mot alt

Ruddox tror en del unge har en forventning om at det finnes motgift som løser alt hvis det går galt.

Det gjør det ikke, advarer han.

– Vi står klare til å hjelpe alle, men vi har ikke motgift mot alt. Da står vi igjen med å støtte pust og blodsirkulasjon der vi kan, sier han.

Ambulansesjef Torbjørn Lia ved Sykehuset i Vestfold sier de ofte møter uoversiktlige situasjoner.

Ambulansesjef Torbjørn Lia ved Sykehuset i Vestfold. Foto: Mette Stensholt Schau / NRK

– Det har alvorlige konsekvenser for de som er involvert. Vi opplever at det en forventning om at det finnes en motgift mot alt du tar inn, men alt kan ikke repareres, sier han.

Nå ber de unge og deres foreldre om å snakke om gode valg.

– Hvis du står i situasjon uten å ha tenkt på konsekvensene, er sannsynligheten større for at du er med på det, enn at du har tatt et standpunkt før du går på fest, sier Ruddox.

Festivalene får ros

Sommerferien er høytid for rus og rusrelaterte innleggelser, bekrefter akuttsenteret.

Men festivalene er ikke verstinger der unge ruser seg, påpeker avdelingssjefen.

– Festivalene har ryddige forhold og setter inn store ressurser på det, roser Ruddox.