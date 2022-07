I sommer er mange ute for å kose seg på konserter, utesteder og festivaler.

Festen har imidlertid en bakside.

Antall pasienter som ankommer akuttsenteret på grunn av forgiftning eller overdose som følge av rusmidler er nemlig økende.

Sykehuset i Vestfold opplever i sommer en større pågang av unge og unge voksne som kommer til sykehuset som følge av inntak av både legale og illegale rusmidler.

Det skriver sykehuset i en pressemelding onsdag.

– Har sine begrensninger

– Det er viktig for oss å si at vi er her for alle som har behov for oss. Vi er godt rustet til å hjelpe, men legevitenskapen har sine begrensninger når det kommer til å håndtere mange av rusmidlene vi ser i omløp nå, sier Vidar Ruddox.

Han er konstituert avdelingssjef ved akuttsenteret.

Vidar Ruddox, konstituert avdelingssjef ved akuttsenteret. Foto: Sykehuset Vestfold

De tre siste ukene var det over 100 henvendelser til 113 knyttet til en rustilstand i sykehusets dekningsområde. Flere av disse var i behov for akutt sykehusinnleggelse, opplyser sykehuset.

– Bare i natt var det fem ambulanseoppdrag hvor rus var involvert, forteller Torbjørn Lia, avdelingssjef ved ambulansetjenesten.

Finnes ikke motgift til alt

Ruddox og Lia oppfordrer alle til å tenke seg om og være kritisk til hva de putter i seg.

– Mange av rusmidlene har en uforutsigbar virkning og å ta disse kan nesten sammenlignes med russisk rulett. Det kan gå bra en gang, men en annen gang kan samme mengde av stoffet lamme åndedrett eller gi tung bevisstløshet, sier Ruddox.

Akuttsenteret og ambulansetjenesten opplever også at mange ikke vet hva de har tatt.

– Det finnes ikke motgift mot alle rusmidler og ofte ender vi opp i en situasjon hvor vi må støttebehandle. Det vil si å hjelpe lungene med å få oksygen i kroppen og hjertet med å pumpe blod. Dette er forbundet med ekstremt stor risiko for den enkelte pasient, og slike situasjoner står vi i nærmest daglig, fortsetter han.

Det er et stort team som trommes sammen når en pasient ankommer akuttsenteret på grunn av forgiftning eller overdose.

Behandlingen krever kompetanse fra flere fagområder, og helsepersonell i det medisinske ø-​hjelpsteamet som kalles inn kommer fra ulike avdelinger på sykehuset.

– Vi håper alle får en fin sommer og ønsker at folk skal være ute og ha det gøy, men vil samtidig oppfordre alle til å være forsiktige, sier Ruddox. ​