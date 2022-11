Advarer mot glatte veier i Sør-Norge

– Det ser ut til at det blir relativt vått de neste dagene, bekrefter statsmeteorolog Martin Granerød.

Norges vassdrags- og energidirektorat har varslet om flomfare, med gult nivå for Skagerakkysten fra Lindesnes til Telemark.

Skjermdump fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Foto: Skjermdump

Stigende temperaturer

Temperaturene er ventet å stige, noe som allerede merkes godt i trafikken på Sørlandet.

Der regner det allerede mye, noe som medfører såpeglatte veier flere steder.

– Regn på snø kan gi perioder med isete og hålkete føre. Det kan også bli slaps og overvann med mye snø, advarer Granerød.

Mye nedbør

Det er ventet store nedbørsmengder, som gjør at Meteorologisk institutt har sendt ut et såkalt «gult farevarsel». Dette brukes om en moderat farlig situasjon, som kan forårsake skader lokalt.

Dette gjelder per nå i de indre strøkene av Sørlandet og deler av Østlandet.

Statsmeteorolog Martin Granerød. Foto: Solveig Horvei / NRK

– Det er snakk om at det kan komme opptil 80–100 mm nedbør, sier Granerød.

Lenger inn i landet vil det fortsatt snø i relativt store mengder.

– Lokalt kan det komme 10–30 cm på det meste, sier meteorologen.

Snøgrensa er ventet å stige opp mot 300–500 meter i løpet av morgendagen.

Flere hendelser

Det er meldt om flere hendelser i trafikken tirsdag ettermiddag og kveld.

Like etter klokken 21 rykket nødetatene ut etter melding om en trafikkulykke i Ålefjærveien Kristiansand, etter at en bil skled ut av veibanen og inn i en fjellskrent. Fører kom uskadd fra ulykken.

Ved Sauland i Hjartdal veltet et vogntog på glatta. Føreren kom uskadd fra hendelsen, og bergingsarbeidet pågår på stedet.

Ved Gransherad på Notodden fikk to vogntog stans mellom Mæl og Tinnoset tirsdag kveld.

Statens vegtrafikksentral oppfordrer folk til å kjøre etter forholdene.

– Alle som er ute og kjører bil må være litt ekstra oppmerksomme. Det gjelder å kjøre forsiktig og ta det med ro, sier Kjetil Løvås, trafikkoperatør i Vegtrafikksentralen.

De varslet tidligere i dag at de jobber på spreng for å gjøre veiene fremkommelige til tross for krevende værforhold.

Ole Petter Ruud i Vegtrafikksentralen opplyste tirsdag morgen at de vil jobbe kontinuerlig med brøyting.

– Steder der det er sluttet å snø sørger vi for å brøyte ferdig, og så vil vi sette i gang preventive strøtiltak på stedene som er mest utsatt.

Store mengder snø må fjernes

I Oslo og Viken er det også varslet om glatte veier i kveld. Strøbiler er sendt ut en rekke steder.

Lenger sør, i Grimstad, har det hopet seg opp store mengder snø i sentrum.

Det er krevende å bli kvitt, og vannet hoper seg opp, forteller Lars Ole Hansen. Han er enhetsleder for kommunaltekniske tjenester i Grimstad Kommune.

Lars Ole Hansen, enhetsleder, kommunaltekniske tjenester, Grimstad Kommune. Foto: Erik Wiig Andersen / NRK

– Vi har jobba i hele natt med å brøyte, forteller han.

I kveld og videre utover natten fortsetter jobben med å fjerne snøen før den smelter. Det kan nemlig resultere i oversvømmmelse.

– Det ligger blant annet mye snø over kummene som skal ta unna vannet. Vi jobber med å holde disse fri for snø, sier han til NRK.