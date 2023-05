Etter 95 års drift har Vikingskipshuset på Bygdøy nylig stengt dørene.

Her har man blant annet kunnet beundre Osebergskipet og Gokstadskipet fra Vestfold, og Tuneskipet fra Rolvsøy i Fredrikstad.

Men frykt ikke.

I 2026 åpner nemlig det nye Vikingtidsmuseet på samme sted.

Skipene står på vibrasjonsdempende puter som går på søyler ned i kjelleren. Da skal ikke rystelser fra bygningsarbeidet utenfor nå inn til skipene. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum

Tar ingen sjanser

Arbeidet er mildt sagt komplisert.

For selv om vikingskipene har vært ute noen vinternetter før, tåler de svært dårlig å bli herjet med. Det er tross alt mer enn tusen år siden de ble gravlagt med tanke på en tur til Valhall.

På Bygdøy tar man derfor ingen sjanser når det gjelder bevegelse eller andre faktorer som kan påvirke de praktfulle farkostenes tilstand.

Avstanden måles med sensorer, slik at eventuelle rystelser blir varslet umiddelbart. Foto: Vegard Vike, Kulturhistorisk museum

I utgangspunktet virket det nesten umulig å skulle gjennomføre arbeidene uten at skipene ble påvirket, men ved hjelp av moderne teknologi har man altså funnet gode løsninger.

Det forteller Anders Helseth, konservator ved Universitetet i Oslo.

– Maskinførerne på utsiden har en dings rundt halsen som lyser rødt og piper hvis de overskrider grensa, forteller han.

Om så skjer, stanser alt arbeid umiddelbart.

Konservator Anders Helseth passer på at vikingskipene ikke blir skadet. Foto: Robert Hansen / NRK

– Det er satt grenser for hvor mye bevegelse gravearbeidene på utsiden kan riste i bakken, forklarer Helseth.

Dette reguleres med såkalte vibrasjonsfølere på hvert skip, i tillegg til mer enn 30 vektsensorer som sier fra om skipene beveger seg.

Avstand til vegger og gulv måles med laser ukentlig.

– Begynner å bli vant til det

Maskinførerne får en langt mer utfordrende dag på jobb enn de er vant med. Det forteller Lars Christian Gomnæs, prosjektsjef i Statsbygg.

Alle som jobber på byggeplassen har en såkalt vibrasjonsvarsler hengende rundt halsen.

Lars Christian Gomnæs, prosjektsjef i Statsbygg. Foto: Statsbygg

– Om en av førerne får et signal på sin vibrasjonsvarsler, må alt arbeid stanses umiddelbart. Deretter identifiseres problemet ved å se på hvilken frekvens som er berørt, forklarer han.

Gomnæs sier at maskinførerne har måtte vende seg til noen ekstra opphold gjennom arbeidsdagen.

– Jeg har aldri vært borti dette før, men vi begynner å bli vant til det.

Perfekt lagring

Skipene står nå gjemt og innpakket som digre spøkelser, og overvåkes døgnet rundt.

Seilmakere har fått i oppdrag å lage spesielle duker som omslutter riggene, slik at støv fra oppussingsarbeid ikke skal lande på de staselige farkostene.

– Dette er en konservators drøm, sier Helseth, tydelig fornøyd.

Osebergskipet ble besøkt av en halv million personer i året. Nå får ingen se vikingskipene før om fire år. Foto: Rolf Petter Olaisen / NRK

– Det er selvfølgelig ikke egnet for å vise frem gjenstandene, men for en konservator med ansvar for bevaring, så er dette nesten så bra du får det.

Det nye anlegget blir verdens største i sitt slag, altså blant museer som har vikingtiden som tema.

Prislappen har allerede passert 3 milliarder kroner.

Her skal du kunne oppleve de tre skipene og rundt 8.000 andre gjenstander fra vikingtiden.

– Det skal bygges en utstilling som kommer til å være i verdensklasse, mener Helseth.