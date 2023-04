– Mye peker på at dette var et seilskip bygget i 770. 50 år før Osebergskipet, sier førsteamanuensis på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, Håkon Reiersen.

Det er gjort spektakulære viking-funn på Torvastad på Karmøy.

– Det er snakk om spektakulære funn som kaster et nytt lys over de første vikingkongene, sier Reiersen.

Han har ledet forskningsprosjektet.

I 1886 ble gravhaugen Storhaug åpnet. Denne ligger på Torvastad på Nord-Karmøy, men er en del av Avaldsnesprosjektet.

I tillegg til et vikingskip på 27 meter, ble det blant annet funnet to sverd, et spyd og brettspill i glass.

Arkeologer har funnet et vikingskip datert til år 770 her, på Torvastad på Karmøy. Førsteamanuensis på Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger, Håkon Reiersen, har ledet forskningsprosjektet. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

Fant ny gravhaug

Nå har de gjort et nytt funn i samme gravhaug.

– Det vi fant overraska oss veldig. Vi har funnet akterenden av et skip under en låvebro som ble bygget senere. Og deler av en småbåt, sier Reiersen.

Skipet de har funnet er det første direkte beviset på bruk av seil i Skandinavia.

I juni i fjor fant de også en ny vikinggrav i området. Det er den tredje i rekken, etter nettopp Storhaug og en grav på Grønhaug.

Dette er skipsgraver eller kongsgraver. Arkeologene har holdt funnene hemmelige frem til nå.

– Disse gravene er de eldste i Europa. Den kongelige begravelsesskikken oppstod her, sier Reiersen.

Den nye graven er på 40–50 diameter. Den ble delvis undersøkt på begynnelsen av 1900-tallet, men da fant de lite.

Osebergskipet ble bygget rundt år 820. Nå har de funnet et skip som er 50 år eldre. Foto: Ukjent/Oslo museum

– Helt unikt

Nå har de funnet et skip også her, med hjelp av georadarundersøkelser. Skipet er antatt å være 20 meter langt.

– Det er helt unikt at vi har tre skipsgraver på et så avgrensa område, sier han.

Funnene betyr at teorien om et kongerike styrt fra Avaldsnes før Harald Hårfagre styrkes.

Prosjektleder Håkon Reiersen. Foto: Marthe Synnøve Susort Johannessen / NRK

– Karmøy har den geografisk tetteste konsentrasjonen av skipsgraver.

Avaldsnes på Karmøy, som ligger noen kilometer fra funnstedene, var et maktsenter i vikingtiden. Og det har blitt utført flere forskningsprosjekt her.

Forskningsprosjektet som pågår nå er en del av prosjektet Maktens havn som startet i 2019. Prosjektet har fokusert på havneområdene rundt Avaldsnes.

Finansiert av privatperson

Undersøkelsene som har ført til funnene som ble presentert i dag, er finansiert av Per Sand. Han bor på Hedmarken og har ingen tilknytning til Karmøy.

– Jeg er veldig interessert i norgeshistorie og særlig vikingtiden, begrunnet Sand pengegaven i et intervju med NRK i fjor.

I 3500 år var Avaldsnes et maktsentrum langs kysten. Her satt konger og kontrollerte skipstrafikken gjennom Karmsundet – skipsleden som en gang het Nordvegen og som ga oss navnet på landet vårt. Langs Karmsundet ble kongene gravlagt sammen med skipene sine.