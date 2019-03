Vil bli kvitt uønsket filming i begravelser

Frode Magnar Andersen, sokneprest i Horten, mener film- og lydopptak i begravelser skal måtte godkjennes av presten og de nærmeste pårørende på forhånd, og har tatt saken videre til Horten kirkelige fellesråd.

Også andre som er til stede, vil kunne vite hva filmen blir brukt til, påpeker han.

– Det er flere årsaker til at noen ikke ønsker at det filmes eller fotograferes i begravelser. Det kan være alt fra krangel om arveoppgjør til det at man er i en sårbar situasjon. At det som skjer er trist og leit, og at man da ikke ønsker at det skal vises på film på etterkant.

KRITISK: Sokneprest Frode Magnar Pedersen får tilbakemeldinger fra pårørende i begravelser om uønsket filming. Foto: Den norske kirke

Det var Gjengangeren som først omtalte saken.

Fritt frem

Tobias Judin, jurist i Datatilsynet, opplyser at det i utgangspunktet er fritt frem å ta bilder til eget bruk i en begravelse for å dele med sine nære og kjære. Men ikke dersom bilder deles på internett.

Da gjelder GDPR (Personvernforordning), som skal sikre folks mulighet til å kontrollere opplysninger om seg selv på nett. Dessuten har straffeloven regler om dette.

Man kan nemlig bli straffet med bot eller fengsel i inntil et år dersom man krenker privatlivets fred på internett.

BILDETAKING: Tobias Judin mener det etiske rundt filming er like viktig som hva som er lov og ikke. Foto: Privat

– I straffeloven regnes en meddelelse som offentlig dersom noe deles med 20–30 personer eller mer, sier Judin til NRK.

Mister fokus

Soknepresten i Horten opplever også at stadig flere brudepar tar opp temaet før vielsen.

Flere og flere ber ham si til gjestene at de ikke skal ta bilder fordi brudeparet ønsker at folk skal være fullt og helt til stede under vielsen.

– Vi mister noe av fokuset på det som skjer, når vi ser gjennom en kameralinse eller mobilen, sier Andersen.

– Ubehagelig

Judin i Datatilsynet synes sokneprest Andersen sitt forslag om felles retningslinjer for kirkene er bra, men mener det bør være unødvendig.

– Det handler mye om å tenke etisk. Når noen gråter i en begravelse, kan det være ubehagelig å bli tatt bilde av. Dessuten, noen vil kanskje ikke avbildes i relasjon til den avdøde, sier Judin.

Etikken er viktig blant folk NRK snakket med om det å filme eller ta bilder i begravelser.

– Det kan være greit å filme en begravelse til privat bruk, men ikke publisere på nett. Dette av respekt for de pårørende og den avdøde som man kanskje ikke kjenner ønskene til, sier Siri Gusland.

POSITIV: Anne-Karin Wilhelmsen er positiv til å filme i begravelser, så lenge det er greit for de pårørende. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Det må være greit for dem det gjelder, sier Anne-Karin Wilhelmsen. Hun legger til at hun kjenner flere som har filmet i begravelse og laget en DVD til senere.

Nasjonale anbefalinger

Kommunikasjonsrådgiver Siv Thompson i Kirkerådet opplyser til NRK at de i samarbeid med Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter jobber med å lage nasjonale anbefalinger på direkteoverføringer og opptak fra kirken.

Det er imidlertid mye som må tas hensyn til – både personvernet til deltakerne og til de ansatte.

– I tillegg er det utfordringer knyttet til overføring av rettighetsbelagt musikk. Det vil nok også være ulike regler om man snakker om streaming/overføring eller om det er kun opptak til privat bruk.

Thompson opplyser også at de enkelte menighetsrådene skal ha regler for hva som gjelder i deres kirker.