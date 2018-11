Usikre på skjebnen til monsterhummer

– Vi har sett noen store eksemplarer, men denne var enorm, sier Sveinung Brun Johnsen i fiskeforretningen Br. Berggren.

For en uke siden mottok butikken en hummer på 5,3 kilo som ble fisket ved Bremanger i Sogn og Fjordane. Normal vekt pleier å være på omkring en kilo.

– Denne måler nesten 85 cm fra klør til hale, og 48 centimeter fra pannehorn til hale. Vi pleier å kalle de største vi får inn for Hroar, med H, humrer Brun Johnsen.

– Kan mette 20 mann

Butikkeier Kjell Henry Olsen sier mange har vært innom og sett på hummeren.

– Den er ikke solgt ennå, man må nesten ha en magnumflaske med champagne til denne, flirer Olsen.

MORSOMT: Sveinung Brun Johnsen, Kjell Henry Olsen og Kai Aleksander Strøm synes det var gøy å se en hummer utenom det vanlige. Foto: Robert Hansen / NRK

Kai Aleksander Strøm, driftssjef på sjømatrestauranten Brygga 11 som ligger i samme bygg som fiskebutikken, sier eksemplaret er for stor til deres bruk.

– Jeg fikk litt bakoversveis da jeg så den. Den er litt av et beist, og når man kommer opp i den størrelsen blir fibrene i kjøttet for store. Det går nok an å lage noe godt av den likevel, sier han.

Strøm forklarer at ved å lage kraft på skallet, og bruke alt innholdet får man mye god mat som fort kan mette 20 stykker.

– Det er en eksklusiv råvare, så det er viktig å bruke hele hummeren til matlaging, sier han.

Fanget med teine

Det ser imidlertid ikke ut som at «Hroar» havner på en tallerken med det første

Fiskebutikken er i kontakt med et akvarium som kanskje kan gi han et permanent hjem, men foreløpig går han en usikker fremtid i møte.

Det var Harald Gulestøl som fanget hummeren vest for Kalvåg i Bremanger.

– Jeg tok den med teine, og det er den største jeg har fått, skriver han i en sms til NRK.

FISKER: Harald Gulestøl fanger ikke bare store hummere, men også kveite. Foto: Privat

Kan bli gammel

Forsker Alf Ring Kleiven i Havforskningsinstituttet, sier det sjelden fiskes så store hummere, men at sjansen er størst på Vestlandet.

– Denne var 48 centimeter fra pannehorn til hale, og vi har tidligere fått inn rapporter om hummere opp til 55, så den tilhører toppsjiktet.

Kleiven sier hummeren på mange måter har et «evig» liv, siden den ofte skifter vev og har få naturlige fiender.

– Det er vanskelig å anslå alder, men det hadde ikke overrasket meg om den var rundt 30 år, sier han.

Den største hummeren som er registrert av Guinness rekordbok ble fanget i 1977 i Nova Scotia, Canada. Den veide hele 20,14 kilo, og var av typen amerikansk eller nordatlantisk hummer, som er verdens største rase.