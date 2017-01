Tirsdag meldte Østlands-Posten at politiet har satt i gang en ny etterforskning av drapet på Ronald Ramm, som ble funnet drept i Larvik 8. desember 1995.

Politiet håper nå at nye metoder kan løse det 21 år gamle drapet.

– Det har ligget som en mare for meg i alle disse årene, og jeg vil selvfølgelig gjerne at det skal bli oppklart, sier Ramms datter, Rigmor Waldvogel, til NRK.

Det er ikke første gangen at politiet velger å etterforske drapet på nytt, og saken har vært en stor belastning for Waldvogel.

– Jeg går hele tiden og lurer på hvem som kan ha gjort det. Jeg har ikke sovet ordentlig siden det skjedde, og det hadde blitt bedre om jeg hadde fått svar. Det blir slitsomt at det igjen blir fokus på saken, men jeg er jo glad for at de kanskje kan finne ut av det.

UOPPKLART: I desember 1995 ble Ronald Ramm funnet drept i sitt hjem i Larvik, 71 år gammel. Det var datteren som fant ham. Foto: Politiet

Tror de får svar

Politioverbetjent Knut Vidar Vittersø forteller at politiet har ryddet opp i all informasjon i saken i håp om å finne svar.

– Den opprinnelige saken var skrevet på papir, men de siste to årene har vi gjort den digital.

– Vi plukker de forskjellige små hendelsene ut i biter og setter dem sammen med et moderne dataverktøy slik at vi kan få et nytt bilde av hva som er viktig her, og kanskje plukke ut det som ikke er viktig, forklarer han.

Politiet har også gjennomgått beslagene i saken på nytt, samt DNA-materiale. Vittersø tror imidlertid ikke det vil bli gjort nye avhør av vitner i saken.

– I alle fall ikke om de samme temaene, sier han og fortsetter:

– Det blir nødvendig å stille noen tilleggsspørsmål, men foreløpig skal nye øyne se gjennom og sette seg godt inn i etterforskningen. Det er der vi håper at vi kan finne svar.

Noen etterforskere i Larvik jobber nå med saken på fulltid. Underveis blir det vurdert om det er behov for flere.

– Vi tror dette er en sak som det er mulig å løse, sier Vittersø.