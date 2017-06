– Det ligger faktisk unger i reiret der, sier styreleder i sameiet på Olsrød Park i Tønsberg, Ulf Bottolfs Andersen fra gardintrappen.

En svalefamilie på fem har slått seg til ro i parkeringshuset til sameiet. Mellom ventilasjonsanlegget og taket har svalene bygget reir til ungene, mens de flyr inn og ut av parkeringshuset for å finne mat, leire og kvist til reiret.

Normalt sett har svalene fløyet ut i det fri når bilene kjører inn og ut, men for et par uker siden ble sensorene ved garasjeporten justert til mer følsomme.

Og i løpet av kort tid har svalene lært seg å fly foran sensorene for å åpne porten.

Banen de flyr i, er lik hver gang.

– Har du sett da gitt, sier Andersen, som er like imponert hver gang, selv om han nå har sett det kanskje 100 ganger.

REIR: Over ventilasjonsanlegget ligger fugleungene og venter på mat. Foto: Fredrik Hansen / NRK

INGEN EFFEKT: Skremmeugla som borettslaget har satt opp, har ingen effekt på svalene. Foto: Fredrik Hansen / NRK

– Ikke sett før

Også ornitolog Ragnar Syvertsen blir overrasket når han ser videobildene av svalene.

– Dette har jeg ikke sett før. Det er ingen tvil om at låvesvalene har lært seg dette på egen hånd over en viss tid, sier han.

Låvesvalen er på rødlisten over truede arter og, som navnet hinter om, søker de seg inn i bygninger med tak i hekketiden – i parkeringshus, låver og uthus.

– Svalene er ikke blant de smarteste sammenliknet med for eksempel kråkefamilien, men forskning viser at fuglene har gode læreevner for å overleve. I dette tilfellet lærer de seg å åpne garasjeporten fordi de på et vis må, forteller Syvertsen, som sitter i styret i Norsk Ornitologisk Forening i Vestfold.

Endrer sensorene

I garasjeanlegget viser en monitor at garasjeporten er åpnet 120 000 ganger. Mesteparten er biltrafikk, men de siste ukene har svalene bidratt til å øke tallet betydelig.

– De flyr inn og ut hele tiden, til sent på kvelden. De er jo utrolig smarte, da, men det hadde vært greit å kunne slippe det. Det blir jo støy for dem som bor rett over her, porten går nok opp og igjen fra før, ler Andersen i sameiet.

Han har nå bedt driftssjefen i bygget om å justere sensorene ved porten, så trafikken ikke blir så høy. I fjor var det også svaler i garasjeanlegget, men da fulgte de etter når bilene kjørte inn og ut.

Ornitologen forstår at flyvingen kan irritere naboene.

– Min oppfordring er å holde ut i et par måneder til. Stort sett trekker de mot Sør-Afrika mellom august og april. Naboene får se på det som et stort bidrag til en fugleart som har færre og færre steder å hekke. De gjør en stor jobb for naturen ved å la de holde på, selv om det nok er ganske irriterende, sier Syvertsen.