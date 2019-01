Overlege vil endre loven: – Pårørende kan ikke bestemme over den dødes organer

– Alle som dør og kan benyttes som organdonorer bør være det uavhengig av hva de pårørende mener, sier overlege og seksjonsleder Stig Arne Kjellevold på Sykehuset i Vestfold.

I fjor fikk leger i Norge 39 avslag fra døde eller pårørende til å bruke organer fra avdøde til transplantasjon.

Kjellevold jobber med nyresyke pasienter, den største gruppen som trenger transplantasjon. Han sier tallet kan bety at 78 nyrer ikke får redde liv.

OVERLEGE: Stig Arne Kjellevold utfordrer lovverket rundt organtransplantasjon. Foto: Dina Sofie Espeseth / NRK

– Enklere å si nei

– Pårørende har rett til å nekte donasjon, og det gjør de i en del tilfeller der den døde selv ikke har tatt et standpunkt. Det er kanskje ikke så rart når de må ta stilling til spørsmålet om å donere bort organer, samtidig som de er i sjokk, sier Kjellevold.

Han tror det dermed kan være lettere å si nei enn ja for enkelte, men siden 2009 har antall mennesker som venter på nye nyrer økt fra 173 til 341 i 2018 og behovet er stort.

Antall pasienter på venteliste 31.desember 2018 2009 2018 Hjerte 11 15 Hjerte og lunge 1 0 Dobbel lunge 49 43 Singel lunge 5 0 Lever 12 34 Nyrer 173 341 Nyre-pancreas 6 5 Pancreas (bukspyttkjertel) 0 17 Øy-celler 11 5 Nyrer totalt: 179 346 Kilde: Oslo universitetssykehus

– Det er viktig for oss helsepersonell å bruke tid på å prate med pårørende om donasjon, slik at de lettere kan ta stilling til det, sier han.

Legen mener loven bør endres slik at alle blir en potensiell donor med mindre man har sagt nei, og tatt et aktivt standpunkt.

Venter på nyre

I en seng på dialyserommet på Sykehuset i Vestfold sitter Peder Christian Larsen (31) fra Tønsberg. Fire dager i uka, fire timer i strekk, er han koblet til en maskin som renser blodet.

– Jeg har diabetes og nå har nyrene tatt kvelden. Det er trist at køen for transplantasjon vokser, så jeg er spent på hvor lang tid det tar, sier Larsen.

Selv håper han flere tar stilling til om de vil være donor mens de er i live.

– Det er surrealistisk å tenke på at noen må dø for at jeg skal leve videre, sier han.

VENTELISTE: Peder Christian Larsen (31) sitter i sykehussengen tilkoblet dialysemaskinen. Han skal snart settes på venteliste til å få nye nyrer, men er spent på hvor han havner i køen. Foto: Vegard Unger Ellefsen / NRK

Kan nekte

I Norge har de som har fylt 16 år, rett til å samtykke til at donasjon av organ, celler og vev kan skje etter at de er døde. Når avdøde har gitt samtykke, kan ikke pårørende nekte donasjon.

Når den døde ikke har gitt samtykke, kan donasjon skje dersom pårørende ikke tror avdøde ville sagt nei.

Men donasjon gjennomføres ikke hvis de nærmeste pårørende til den døde nekter.

Vil få flere til å melde seg

Statssekretær Maria Jahrmann Bjerke i Helse- og omsorgsdepartementet sier at dersom man blir tvunget til å donere bort organene til den som nettopp har dødd, vil det kunne forsterke sorgen og sjokket for de pårørende.

– Det vil kunne få færre til å ønske organdonasjon, og gjøre det vanskeligere å ta imot et organ for dem som trenger det, sier hun.

I stedet vil departementet jobbe for å få flere til å melde seg som donor, og øke kunnskapen blant helsepersonell på området.