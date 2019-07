Ordførerkandidat tiltalt for manglende bokføring

Nedre Romerike utvikling AS – Konkurs 2017. Bjørnli var styreleder. Jensen var i praksis daglig leder, ifølge boberetningen.

Norsk bolig- og næringseiendom AS – Konkurs 2017. Bjørnli var styreleder. Jensen var i praksis daglig leder, ifølge boberetningen.

HG prosjekt AS – under konkursbehandling. Jensen var eier. Bjørnli var styreleder fram til november 2016. Siste leverte regnskap er for året 2014. Kjøpte luksusbåt mens underleverandører ventet på penger. Jensen hevder dette var tilbakebetaling av et lån og ikke ulovlig uttak av penger. Saken blir etterforsket. Bjørnli står høsten 2019 tiltalt for manglende bokføring.

HG Oslo AS – under tvangsavvikling. Jensen var eier. Bjørnli var styreleder til november 2016. Siste regnskap er for året 2014.

Trudvangveien 1B AS – Under tvangsavvikling. Bjørnli var eneeier. Jensen var kontaktperson og styreleder. Opprettet i 2014. Meldt oppløst i 2017. Da ble leiligheten solgt. Bjørnli står høsten 2019 tiltalt for manglende bokføring.

Narverødveien 55 AS – Bjørnli hjalp Jensen med å opprette firmaet. Gikk senere konkurs.

Tolvsrødveien 5 – Leilighet kjøpt av Jensens firma. Bjørnli var oppgjørsansvarlig. Husbanken klandret Bjørnli for håndteringen. Ble inngått forlik der Bjørnli betalte 550 000 kroner til Husbanken. Bjørnli mener hun ikke gjorde noe galt.

Seth AS – Bjørnli var styreleder. Jensen var prosjektleder. Seth AS mente Bjørnli var ansvarlig for et tap Jensen påførte dem. Bjørnlis forsikringsselskap valgte å inngå forlik og betalte 6 millioner i erstatning. Jensen og Bjørnli avviser at de har gjort noe galt. Også her uteble bokføringen for en periode, noe Bjørnli står tiltalt for høsten 2019.

West Viken Group AS – konkurs. Bostyrer mener Jensen var daglig leder. Bjørnli er også her tiltalt høsten 2019 for manglende bokføring.

I forbindelse med Jensens personlige konkurs i 2015 skrev Bjørnli brev til retten. Der hevdet hun at Jensen var solvent med god margin. Det var ikke helt riktig. Oppsummeringen til konkursboet viser at kreditorene mente de tapte nesten 13 millioner kroner. Bjørnli sier hun skrev dette på bakgrunn av den informasjonen hun hadde fått fra flere andre kilder.