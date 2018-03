Netthinnen løsnet – kunne blitt blind

– Jeg fikk noe som så ut som kvister som gikk over øyet, og så fikk jeg dårligere syn. Til slutt så jeg nesten ingenting. Dette skjedde i løpet av en dag og en kveld, forteller Ole Zimmermann Børresen (60).

Dagen etter var det enda verre, og han oppsøkte optikeren sin. Hadde han ikke gjort det, kunne han vært blind på det ene øyet i dag.

– Netthinneløsning er når netthinnen løsner fra innsiden av øyet. Det er ganske alvorlig. I verste fall kan man miste synet på det øyet det skjer på, sier avdelingsoverlege Martin Ystad ved øyeavdelingen på Sykehuset i Vestfold.

Noen er for sent ute

ALVORLIG: Martin Ystad har selv hatt pasienter som har blitt blind på det ene øyet som følge av netthinneløsning. Foto: Thor Olav Moen / NRK

Overlegen opplyser at noen kommer for sent til behandling fordi de har oversett symptomene, men at de aller fleste kommer inn innen rimelig tid.

– Spesielt når de er klar over symptomene, legger han til.

– Er det mange som mister synet på denne måten?

– Det varierer, men forekomsten av netthinneløsning er cirka 1 per 10 000 per år. Hvor alvorlig det blir, avhenger av hvor lang tid det har gått, og hvilken årsak det har.

Akutt

Børresens optiker så at det var noe alvorlig i veien, og sendte 60-åringen til sykehuset i Tønsberg. Etter en undersøkelse der, ble han sendt rett til Oslo universitetssykehus Ullevål for operasjon.

Han har merket et lite ubehag etter operasjonen, men har ikke hatt store smerter.

– Det er ikke som å ha vondt i benet, du blir litt satt ut av tanken blir jeg blind eller ikke.

LØSNER: – Netthinneløsning skjer gjerne på grunn av en rift, og at det kommer vann bak netthinnen. Så løsner den, og faller ned, forklarer overlege Martin Ystad. Foto: Thor Olav Moen / NRK

Lysglimt og skygge

Netthinneløsning er vanligst blant middelaldrende og eldre, men kan forekomme i nærmest alle aldersgrupper. Risikofaktorene er alder, nærsynthet, spesielt hvis man er veldig nærsynt, at noen i familien har hatt det eller hvis en har hatt det på et øye tidligere.

I tillegg øker slag eller tidligere operasjoner på et øye, risikoen.

– Det er ikke så lett å forebygge dette. Unngå slag mot øyet, og vær obs på symptomene, sier overlegen.

Han nevner disse symptomene:

Lysglimt på et øye av gangen

En plutselig økning i antall flytere i øyet, og at disse blir tydeligere. – Alle har flytere. Det er små prikker og streker som flyter rundt, gjerne når vi ser på en hvit vegg, forklarer overlegen

En skygge som beskrives som en rullegardin eller mur som kommer opp og skygger for synet i en kant av øyet, eller at man mister synet helt

– Dette er akutt. Dersom man merker disse symptomene, må man undersøkes av øyelege veldig raskt.

Blir bedre og bedre

To måneder etter operasjonen i Oslo, er Børresen til kontroll hos Ystad. Han har følt seg bedre og bedre for hver dag.

– Nå kjenner jeg det ikke noe særlig. Skarpsynet mitt og sidesynet er ok, trykket er bra, men jeg er blitt mye mer nærsynt på det ene øyet. Det kan skyldes at jeg har fått grå stær i mellomtiden, sier 60-åringen.

– Kontrollen gikk bra. Jeg forventer at pasienten kommer til å bli helt fin igjen, tilføyer Ystad.