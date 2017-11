To dommer avsagt den siste tiden viser at enkelte setter seg bak rattet med en så høy promille at de fleste ville vært fullstendig ute av stand til å kjøre bil.

2,42 og 2,95 i promille

En mann fra Svelvik hadde 2,95 i promille en time etter bilkjøring som endte i utforkjøring i juni 2016 i Nord-Aurdal. En ambulanse som tilfeldigvis kjørte forbi kom over bilen som hadde kjørt av veien, og fant mannen tydelig beruset.

Dommen kom i høst, og han fikk i Drammen tingrett 21 dager ubetinget fengsel, og må betale 85 000 kroner i bot. Førerretten ble inndratt i to og et halvt år.

En annen mann, bosatt i Sandefjord, hadde minst 2,42 i promille, målt flere timer etter kjøring i Sandefjord sentrum sommeren 2016. Han hadde rygget inn i en bil flere ganger, og kjørt inn i en murvegg. Politiet fant bilen parkert på brygga. Mannen ble funnet overstadig beruset i en båt.

Mannen fortalte til politiet at han var usikker på om det var han som kjørte, siden han lett får blackout når han drikker.

Han nektet for å ha kjørt, men måtte ta en promilleprøve. Folkehelseinstituttet har kommet til at han hadde minst 2,42 i promille på tidspunktet politiet fikk melding om kjøringen.

Mannen er nå, i Sandefjord tingrett, dømt til ubetinget fengsel i 34 dager og 25 000 kroner i bot. Han ble også fradømt førerretten i tre år.

– Nær dødelig promille

Gudrun Høiseth, som er overlege ved rettsmedisinsk avdeling på Oslo universitetssykehus sier at en «vanlig festpromille» oftest ligger rundt 1, og at de to tilfellene med henholdsvis 2,42 og 2,95 er svært høye alkoholkonsentrasjoner.

– Det kreves veldig store alkoholinntak for å oppnå en så høy promille. En promille på 3 nærmer seg de promillenivåene som faktisk er dødelige, sier hun.

Høiseth understreker at hun uttaler seg på generelt grunnlag.

Virkninger av alkohol Ekspandér faktaboks 0,2 – 0,5 promille: De fleste vil oppleve noen grad av rusvirkninger: hevet stemningsleie, følelse av at rusen har verdi, nedsatt oppmerksomhet, redusert konsentrasjonsevne, nedsatt feilkontroll, redusert kritisk sans, økt impulsivitet og økt risikovillighet. 0,5 – 1,0 promille: Rusvirkningene (se over) blir mer uttalt. De fleste vil i tillegg ha noe svekkelse av tenkeevne og psykomotoriske ferdigheter. De fleste opplever rusen som positiv. 1–2 promille: De positive rusvirkningen bli sjelden mer uttalte enn ved lavere promiller. De aller fleste opplever svekket tenkeevne, redusert innlæringskapasitet og psykomotorisk reduksjon. Det vil ofte kunne foreligge kvalme, brekninger, ustøhet, tretthet, døsighet og innsovning. 2–3 promille: Økende risiko for bevisstløshet, pustesvekkelse og i noen tilfeller pustestans. Over 3 promille: Høy risiko for pustestans og død. Død hos de aller fleste ved promiller over 4. Ovennevnte gjelder personer med alkoholerfaring som drikker 1–3 ganger per uke. Personer med liten alkoholerfaring vil være mer følsomme. Det samme gjelder de som bruker andre rusmidler samtidig. Personer som drikker relativt mye jevnlig, kan være langt mindre preget av høye blodalkoholkonsentrasjoner, men dette gjelder nødvendigvis ikke for svekkelse av tenkeevne og psykomotoriske ferdigheter eller risiko for pustestans. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Ulik toleranse

– En person med så høy blodalkoholkonsentrasjon (BAK) som rundt tre i promille, vil oftest ha en betydelig redusert bevissthet og være vanskelig å vekke, og kan være bevisstløs, sier Høiseth.

Men hun understreker at det er store individuelle forskjeller i hvordan man reagerer på en gitt promille. Den viktigste faktoren er toleranseutvikling, eller hvor tilvendt en person er med store alkoholinntak.

En person som er godt tilvendt til veldig store alkoholinntak, kan fremstå som nærmest upåvirket selv med en promille på rundt tre.

– Det er viktig å vite at disse som kan fremstå som nærmest upåvirket, har reduserte evner i prestasjonstester, sier overlegen og viser til at man vil se redusert både psykomotoriske tester, for eksempel reaksjonstid, og kognitive tester, eksempelvis hukommelse og lignende.

– 2,42 er også en veldig høy promille, hvor sterkt redusert bevissthet er forventet. De fleste med en så høy konsentrasjon av alkohol i blodet, er trøtte og sløve og noe vanskelige å vekke, sier Høiseth.

Promillen faller ca. 0,15 per time Ekspandér faktaboks Gjennomsnittlig faller blodets alkoholkonsentrasjon med cirka 0,12-0,18 promille per time hos både kvinner og menn. Dette innebærer at noen individer forbrenner 0,12 promille per time, noen forbrenner 0,18 promille per time, mens de fleste forbrenner cirka 0,15 promille per time. Hos personer med et jevnlig, hyppig og stort alkoholforbruk kan forbrenningen gå raskere, opp mot 0,30 promille per time, og i sjeldne tilfeller enda raskere. Ved lav promille, under Vegtrafikklovens grense på 0,20 promille, går forbrenningen litt saktere enn ved promiller høyere enn 0,20. (Kilde: Folkehelseinstituttet)

Regn ut din promille