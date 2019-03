Løslater mann som er siktet for oppbevaring av stoffer som kan brukes i bomber

Politiet vil de neste dagene fortsette etterforskningen og se på informasjonen som har kommet frem og de beslagene som ble gjort i mannens bolig.

Det var i går at en mann ble pågrepet under en politiaksjon i Svelvik. Både beredskapstroppen og bombegruppa deltok i aksjonen.

Mannen ble siktet for oppbevaring av ulovlige utgangsstoffer for eksplosiver og ble pågrepet etter en anmeldelse fra Kripos.

– Han var mistenkt for transaksjoner, eller mottak av pakker, som kan inneholde utgangsstoffer for eksplosiver. Dette er komponenter som kan brukes til å lage en bombe, sier politistasjonssjef i Drammen, Øyvind Aas.

Politistasjonssjefen understreker at det ikke var en bombe som ble funnet.

– Det var komponenter som kan være en del av det, men vi har ikke grunnlag for å si at mannen var i gang med å lage en bombe. Det må vi etterforske, sier Aas.

Kripos fikk tips

Kripos har rolle som nasjonalt kontaktpunkt for mottak av meldinger om mistenkelig aktivitet og transaksjoner eller forsøk på transaksjoner som inneholder utgangsstoffer for eksplosiver, og det var et tips som førte til aksjonen.

– Vi fikk informasjon inn til oss som gjorde at vi fant grunn til å reagere, sier Ida Dahl Nilssen, kommunikasjonssjef i Kripos.

Etter en vurdering ble saken ble anmeldt og sendt Sør-Øst politidistrikt.

– Det er for tidlig å si noe om hva som ble funnet på mannens adresse, men videre etterforsking vil avdekke om mistanken mot mannen styrkes eller svekkes, sier Aas.

Er mannen medlem av en ekstremistorganisasjon?

– Det har vi ingen opplysninger om, sier Aas.

Boligen undersøkes

Politiet vil ikke gi flere opplysninger om mannen, utover at han er en kjenning av politiet.

Teknikere er i gang med å undersøke boligen til mannen, som skal i avhør torsdag.

– Ut fra hva som kommer fram i avhør og andre undersøkelser knyttet til beslag og etterforsking vil vi ta en vurdering på om hva som skjer videre, sier Aas.