Like TV-er selges under ulike navn - kunder føler seg lurt

TV-er har som regel lange og kronglete produktnavn.

Selv om de er helt like heter de ikke alltid det samme hos Elkjøp, Komplett, Power og andre kjeder.

Da blir det vanskelig å vite om TV-en du har funnet faktisk selges til en god pris.

Skjønte at noe ikke stemte

Magnus Sæternes Lian er en av dem som har følt seg lurt. Han tok saken i egne hender.

Før han skulle kjøpe seg TV gjorde han grundige undersøkelser. Han fant et godt tilbud på Elkjøp.

Da Lian kom fram var ikke TV-en på lager. Turen gikk da videre til Power for å se om de kunne matche prisen.

– Der fikk jeg beskjed om at de ikke hadde akkurat den TV-en. De hadde en som var litt bedre, men som kostet 2000 kroner mer.

Lian endte opp med å kjøpe TV-en. Da han kom hjem begynte han likevel å lure. TV-en virket mistenkelig lik som den han så hos Elkjøp.

Han kontaktet derfor Samsung på chat på selskapets nettsider for å finne ut hva som egentlig var forskjellen mellom de to TV-ene.

Svaret han fikk var ganske enkelt:

Satte ned prisen etter at NRK tok kontakt

De fleste kjedene lover å selge varer til samme pris hvis de blir solgt billigere andre steder. Men siden TV-en Lian kjøpte hadde et annet navn, fikk han ikke det tilbudet av Power i butikken.

Lian ga seg ikke. Han dokumenterte samtalen med Samsung, og kontaktet Power igjen. Da fikk han 2000 kroner tilbake.

– Dette hadde ikke skjedd om jeg ikke selv hadde sjekket alt, sier Lian.

NRK fant enkelt lignende eksempler:

Hos Elkjøp fant vi en 65" Samsung-TV med modellnummer QE65Q67RAT til 14.990 kroner.

Hos Power fant vi en 65" Samsung-TV med modellnummer QE65Q65RAT til 17.990 kroner.

Disse TV-ene er identiske, og det finnes en modell QE65Q64RAT som også er helt lik.

Samme dag som NRK kontaktet Power satte de imidlertid ned prisen på TV-en. Ifølge kjeden var dette en tilfeldighet.

Ser du forskjellen?

– Unødvendig vanskelig

Norgessjef for prissammenligningstjenesten Prisjakt, Are Vittersø, kjenner igjen fenomenet. Han synes det er synd at det skal være slik.

– Dette gjør det unødvendig vanskelig for forbrukeren. Man skal ikke forvente at alle skal dykke så dypt ned i spesifikasjonene for å finne rett pris på TV-en de ønsker, sier Vittersø.

Vittersø sier de som regel finner ørsmå forskjeller, men at det av og til ikke er noe som skiller produktene.

– Trist at kunden følte seg lurt

Salgssjef i Power, Lars Hoel, sier at de velger TV-modeller ut ifra hva leverandørene har tilgjengelig.

– Det er selvsagt trist at kunden følte seg lurt. Vi jobber hele tiden for høy kundetilfredshet og at kundene våre skal være fornøyde, sier Hoel.

Elkjøp har tidligere solgt TV-er med minimale forskjeller fra modeller i andre butikker, ifølge salgssjef Kristian Pedersen.

– Dette gjør vi slik at vi får modeller som er tilpasset det norske markedet. Forskjellene kan være på design, foten på TV-en, panelet og i fjernkontrollen.

Lover at prisgarantien gjelder

I år har de derimot ingen slike forskjeller, ifølge salgssjefen. Likevel selges altså like TV-er med ulike navn hos de forskjellige kjedene.

– Jeg er enig i at det er synd at det skal være slik. Dersom det er forskjeller i navnet, bør det også være en forskjell mellom produktene. Det er en tilbakemelding vi kommer til å gi våre leverandører framover, sier Pedersen.

Både Elkjøp og Power lover at prisgarantien gjelder for like TV-er med ulike navn. Unntaket er dersom selve panelet er annerledes.