Kvinne siktet etter Færder-dødsfall

Det opplyser politiadvokat Katrine Christensen Brygard i en pressemelding.

Bakgrunnen for siktelsen er at kvinnen, som er ansatt i Færder kommune, ikke var tilstrekkelig aktsom da en pasient ved en omsorgsbolig skulle senkes ned i et badekar ved hjelp av en heis.

Vannet i badekaret var så varmt at mannen i 50-årene fikk store brannskader og døde senere på sykehus.

Fikk brannskader

Politiet skriver at på bakgrunn av den foreløpige rettsmedisinske undersøkelsen så er det rimelig å anta at dødsårsaken er brannkader.

Politiet vil utover i uka foreta ytterligere tekniske undersøkelser på stedet og foreta avhør av vitner.

Kvinnens advokat, Knut Strømme ønsker ikke uttale seg til NRK.