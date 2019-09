Hundetrenere kan tape 20.000 kroner i måneden

– Jeg håper vi kan starte opp med kurs igjen i slutten av neste uke. Dersom vi må fortsette å utsette kursene taper vi penger.

Det sier Anita Torvaldsen som er daglig leder i Vestfold og Telemark hundeskole.

Hun er en av mange nordmenn som lever av å trene hunder og eiere til å fungere godt sammen.

Torsdag ettermiddag skal det ha blitt meldt inn seks nye sykdomstilfeller på to dager.

Mattilsynets kartlegging av sykdom blant hunder, viser at det har vært minst 173 tilfeller med blodig diaré av varierende alvorlighetsgrad siden 1. august.

Trener uten hund

Kim Andre Nordbotten som driver Lydig.no alene i Tønsberg, har stoppet kursene som skulle gått fra onsdag forrige uke.

– Jeg har i stedet arrangert kurs uten hund og jobbet døgnet rundt for å lage instruksjonsvideoer. Det har blitt mye ekstra jobb, sier Nordbotten.

NÆRING: Kim Aino Nordbotten driver hundeskole i Tønsberg. Foto: Privat

Han har også desinfisert en plasthall for å sikre at potensiell smitte blir fjernet.

– Man kan ikke gamble, men det ser litt lysere ut nå. Det blir tøft hvis dette vedvarer. Man skal ha penger til drift, sier han.

Fortvilte valpeeiere

Han får støtte av Cathrine Sallaup, daglig leder Doglife Hundeskole i Melhus utenfor Trondheim.

– Det blir veldig dramatisk hvis dette fortsetter ut uka, sier Sallaup.

Hun har mottatt flere henvendelser fra bekymrede hundeeiere som vil på kurs.

HUND: Cathrine Sallaup i Melhus driver hundeskole alene, men sysselsetter også instruktører som driver for seg selv. Foto: Privat

– Mange har valper og trenger trening og veiledning. Det er også flere som har hunder med problematferd som tar kontakt, sier hun.

Kan tape 20.000 i måneden

Det er ikke bare kommersielle trenere som har valgt å holde stengt den siste tiden.

Glenn-Ove Ellingsen følger iherdig med på Mattilsynets nettsider for oppdateringer på sykdommen.

Han er med å drive Bergen hundehall som er en frivillig organisasjon som driver med kursing av hunder.

– Vi har utsatt kurs i to uker nå. Det blir et problem dersom kursene må utsettes slik at de krasjer med andre kurs, sier han.

Organisasjonen disponerer en innendørs hall på 1000 kvadratmeter som det koster 20.000 kroner i måneden å drifte.

Hele landet

Mattilsynet har nå mottatt meldinger om hunder med lignende symptomer fra samtlige fylker i Norge.

De nyeste tilfellene er fra Oppland, Østfold, Finnmark og Akershus.

Tilsynet følger flere spor i samarbeid med Veterinærinstituttet for å finne årsaken. De anbefaler fortsatt å begrense nærkontakt mellom hunder.