Henter Økokrim til Tjøme

Politiet i Sør-Øst politidistrikt ber om hjelp fra Økokrim. To tidligere byggesaksledere og en arkitekt er i søkelyset etter en rekke utbygginger av store hytter i Oslofjordens indrefilet.

Seksjonsleder Petter Solberg i Sør-Øst politidistrikt sier de ønsker å titte nærmere på påstandene om korrupsjon og ulovlig bygging i strandsonen.

– I første omgang etterforsker vi for å få avklart om det har skjedd noe. Vår etterforsking retter seg derfor i første omgang mot byggesaksavdelingen i kommunen, sier Solberg

NRK har ikke lykkes å komme i kontakt med de to byggesakslederne. Arkitekt Rune Breili skriver i en e-post at det er bra at politiet nå tar fatt i dette, slik at påstander i pressen blir tilbakevist.

Startet gransking i sommer

I sommer innrømmet byggesakslederen i kommunen at han hadde tatt seg betalt for å hjelpe folk med å fylle ut søknadspapirer som han senere behandlet selv. Mannen ble suspendert og kommunen satte i gang full gransking.

Konklusjonen kom i september. Revisjonsfirmaet BDO slo fast at det var alvorlige saksbehandlingsfeil og brudd på etiske retningslinjer, med ikke korrupsjon.

Likevel sendte kommunen saken over til politiet lokalt som nå ber om hjelp fra Økokrim i Oslo.

Denne hytta til eiendomsinvestor Gunnar Fredrik Selvaag er under oppføring på Tjøme. Han sier det er fint at sakene gjennomgås skikkelig. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Fikk halv million kroner

Sentralt i saken er en rekke utbygginger av store hytter i strandsonen og forholdet mellom arkitekt Rune Breili og to tidligere byggesaksledere i kommunen. Den ene av dem, Hans Petter Abrahamsen, jobbet i tre år som daglig leder for Rune Breili & Partnere AS. Han fikk en halv million kroner da han sluttet og gikk tilbake til jobben i Tjøme kommune. Dette skal ha vært en ordning etter en uoverensstemmelse med styret i arkitektfirmaet.

Den andre av dem, Harald Svendsen, fikk hjelp av Breili til å tegne et hus han bygget. En vennetjeneste ifølge Breili selv.

Arkitekt Rune Breili Foto: Rune Christoffer Holm / NRK

I tillegg til å undersøke om det kan ha forekommet korrupsjon sjekker politiet mulige brudd på plan- og bygningsloven. Og i krysningspunktet mellom det straffbare og det ulovlige i strandsonen jobber den nye Færder kommune med 120 saker der saksbehandlingen kan ha vært feil. Det forteller rådmann i nye Færder kommune Toril Eeg.

– Vi har forsterket en avdeling med tre personer for å følge opp disse sakene. I tillegg har vi en strategi for oppfølging av byggesaker.

Og konsekvensene for de involverte kan bli store.

– Det kan bli alt fra riving, til ettergodkjenning, til ileggelse av bøter, sier Eeg.

– Handlet i god tro

Blant dem som har store Breili-hytter på Tjøme er kleskonge Joakim Varner. Han vil ikke kommentere den nye utviklingen i saken. Eiendomsinvestor Gunnar Fredrik Selvaag sier det er fint at sakene blir gjennomgått, slik at det kan ryddes opp i dersom noe er galt.

– Vi har handlet i god tro, og jeg håper alt er gjort på skikkelig vis, skriver Selvåg i en kommentar.

De aller fleste vi har snakket med stiller seg helt uforstående til hvorfor politiet gjør dette. Ingen av dem vil stille til intervju.