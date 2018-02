Griser stikker av i snøen

De 200 økologiske grisene på Grøstad gård i Re i Vestfold løper fornøyd rundt i snøen på jordet. De er ute hele året og er vant til snø. Men det store snøfallet i går har gitt ekstra jobb for grisebonde Gry Beate Knapstad. Enkelte steder er snøen høyere enn gjerdet og strømmen har også gått i det strømførende gjerdet.

Strømgjerdet må måkes fram for at ikke griser skal stikke av. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Dermed har nysgjerrige griser gått over gjerdet, og ut på oppdagelsesferd på gården. En gris fant hun i traktorskuffen og en annen gris hadde forvillet seg inn på låven og overrasket elektrikeren som jobbet der.

– Jeg tror grisene er mer glad i snø enn det bonden er akkurat nå. Det blir litt kaos, sier Gry Beate Knapstad mens hun gir grisene halm.

Hund gjeter gris

Heldigvis får hun stor hjelp av hunden Maya. Border collien Maya har nemlig fått i oppgave å sanke gris, en jobb hun tar på høyeste alvor.

– Det blir litt grisejakt. Det gjelder å gjenvinne kontrollen før neste snøfall kommer, sier Knapstad.

Knapstad har i dag måkt snø i fem timer for å få fram gjerder slik at de blir strømførende igjen, og lage tumleplass for grisene.

Det er ikke vanskelig å komme over gjerdet med så mye snø. Foto: Philip Hofgaard / NRK

Frykter skareføre

Mer jobb for å passe på grisene kan det faktisk bli. Hvis det blir skare, kan det bli lettere for grisene å stikke av. Heldigvis har det ikke rømt lenger enn til naboen tidligere.

– Da må vi være raske. For fortsetter de videre, kommer de seg ned til bilene. Det vil vi jo ikke, sier Knapstad.

Hun sier grisene vil ofte hjem igjen etter en oppdagelsesferd; til den varme halmhytta si og til mat og vann.