Fant legionella i barnehage

Det er gjort funn av legionella i vannet i Hårkollen barnehage i Vestfold. Det skriver Færder kommune i en pressemelding.

IKKE UVANLIG: Kommuneoverlege i Færder Kommune, Tore Arne Martinsen, sier det ikke er uvanlig å finne legionellabakterier i vann. Foto: Jan Henrik Aubert / NRK

Ifølge kommuneoverlege Tore Arne Martinsen ble bakterien oppdaget i en rutinekontroll. Ingen skal ha blitt syke i forbindelse med funnet.

Martinsen sier det ikke er uvanlig å finne legionellabakterier.

– Det er ikke så veldig sjelden. Vi har funnet det flere steder i Færder kommune.

Ifølge Martinsen har de tidligere funnet bakterien i en annen barnehage og i Tjømehallen.

Kan skyldes varme og ferie

Legionella er en bakterie som finnes i naturen. Bakterien kan formere seg i varmt vann med lav sirkulasjon. Funnet i Hårkollen barnehage ble gjort i fellesferien.

– Jeg tror funnet har sammenheng med at det var en varm sommer i fjor og en varm periode nå. Legionella trenger over 20 grader i vannet for at det skal vokse, sier Martinsen.

Ifølge kommunen er det allerede satt i gang tiltak i barnehagen. Dusjene er stengt og det er montert filtre i dusjhodene der barna vaskes. Det skal også gjennomføres en kjemisk rensing av ledningsnettet.

Barnehagen er åpen

Hårkollen barnehage åpnet igjen denne uka og er i full drift. Det bekrefter Hilde Schjerven, kommunaldirektør for oppvekst og kunnskap i Færder kommune.

– Barnehagen ble åpnet igjen i går og det er vanlig drift.

Hun er ikke bekymret for at barna eller de ansatte i barnehagen skal bli smittet.

– Alt av tiltak er gjort der vi kan, og vi er sikre på at det er trygt for barna å være i barnehagen.

Schjerven sier dette er første gang det er påvist legionellabakterier i Hårkollen barnehage.

Saken oppdateres.