I løpet av de siste to døgnene har politiet i Vestfold funnet og beslaglagt over 20 falske 50-lapper og 5–6 falske 200-lapper. Totalt tre personer er pågrepet.

Politiet har fått inn meldinger om at falske sedler er forsøkt brukt både på Sem i Tønsberg, i Tønsberg sentrum, på Nøtterøy og på Tjøme.

NYE SEDLER: – Vi snakker om den nye, norske 200-lappen, som akkurat er kommet ut, sier Knut Erik Ågrav om beslagene som er gjort. (arkivbilde) Foto: Jannicke Møller Andersen / NRK

– I Tønsberg-distriktet er nå falske 50-lapper og falske utgaver av den nye, norske 200-lappen i omløp, sier leder av etterforskningsseksjonen ved Tønsberg politistasjon, Knut Erik Ågrav, til NRK.

I 11.40-tiden tirsdag meldte en matbutikk på Tjøme om at de var utsatt. Politiet rykket ut og pågrep en person.

– Han hadde både falske 50-lapper, og falske 200-lapper på seg. Han har sannsynligvis prøvd på to andre steder på Tjøme, en matbutikk til og vinmonopolet, men der ble han avvist, sier Ågrav.

Det var den 30. mai i år at de nye sedlene ble lansert.

Flere pågripelser

FALSKE: Ifølge politiet er flere falske sedler i omløp i Tønsberg-distriktet nå. Bildet viser noen av sedlene de har beslaglagt så langt. Foto: Politiet

I forbindelse med pågripelsen på Tjøme fant politiet rundt 20 falske 50-lapper, og 2–3 falske 200-lapper.

Litt senere på dagen, i 13.30-tiden tirsdag, fikk politiet inn en melding om tyveri fra et hotellrom i Tønsberg. De rykket ut, og fant tyvgodset på et annet hotellrom i nærheten.

– Det var stjålet en telefon og en laptop. Vi fant også litt narkotika, samt en falsk 50-lapp på det hotellrommet. Et par som hadde tatt inn på rommet, ble pågrepet, sier Ågrav.

Om det er noen sammenheng mellom sakene, er noe politiet nå jobber for å finne ut av. De tre pågrepne sitter i arresten, og politiet har begynt avhør av dem.

– I går forklarte de at de ikke kjenner noe til dette, og ikke skjønner at de har hatt falske penger.

– Frykter dere at det nå er falske penger i omløp i Vestfold?

– Det er helt tydelig at det er falske penger i omløp. Vi har fått inn meldinger fra Sem, Tønsberg sentrum, Nøtterøy og Tjøme. Mange steder er de blitt avvist, fordi mange kasser har en kontroll som man drar sedlene under for å se om den er ekte. Blir den avvist, blir det ikke noe beslag for vi rekker ikke å komme dit før personene er borte, sier Ågrav.

Politiet har foreløpig ingen formening om hvor sedlene kommer fra.

Saken oppdateres.