– Redningsvesten redder definitivt liv, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen i Redningsselskapet.

Så langt i år har 12 personer druknet fra fritidsbåter i Norge. Det er færre enn på samme tid i fjor, viser tall fra Redningsselskapet, som mener man kan se nedgangen i antall drukningsulykker i sammenheng med at folk har blitt flinkere til å bruke flyteutstyr.

– Jeg får stadig tilbakemeldinger fra våre 50 redningsskøyter at folk er blitt mye flinkere på å bruke vest. Også de voksne, forteller Pedersen.

Redder flere

Han poengterer at påbudet om bruk av flyteplagg i båt, som kom i mai 2015, har hatt en merkbar effekt på antall redninger og drukninger de siste årene.

– Vi mener vestpåbudet har påvirket redningsstatistikken. I år har vi reddet 25 liv så langt, i fjor hadde vi reddet 22 liv på samme tid. Det er en indikasjon på at folk holder seg flytende og at det blir lettere for oss å plukke dem opp i live fra sjøen.

Redningsselskapet har som hovedformål å redde liv, og så langt i år har det blitt reddet flere enn det ble gjort ved samme tid i fjor.

– Jo flere som bruker vest, jo bedre er det.

Kan bøtelegges

Tidligere var man ikke pålagt annet enn å ha vest om bord i båten til alle. Nå må alle ha flyteutstyret på seg. Så lenge båten er under åtte meter og i bevegelse, er man lovpålagt å bruke flyteutstyr. Dersom dette ikke følges, kan man bli bøtelagt av politiet.

Petter Aronsen, leder av operativ seksjon i Sør-Øst politidistrikt, forteller at et forelegg på 500 kroner kan forekomme dersom ikke redningsvest blir brukt ombord i båter på under åtte meter. Han forteller at det samme også gjelder større båter. Det stilles krav til tilstrekkelig med vester i båten, og gis forelegg på 500 kroner per flyteplagg som mangler i båten.

– Jeg tror ikke det er så mange som har fått et slik forelegg. Hovedinntrykket til båtpatruljen er at folk er flinke til å bruke vest og forholde seg til det påbud som gjelder, forteller Aronsen.

Les også: Travel helg for «Sjømann»

Tror båtførere spekulerer i promillegrensen til sjøs

Menn mellom 40 og 70 år verst

Dersom man ser på drukningsstatistikken, preges den fortsatt av gruppen menn mellom 40 og 70 år. Frode Pedersen tror dette handler om stahet og retten til å bestemme over eget liv. Likevel håper han voksne menn kan gå frem som et gode eksempler og bruke redningsvest.

Han påpeker at man som forelder og voksen bør ta ansvar. Man kan for eksempel gå med vest om man skal fiske på brygga, også om man er voksen.

– Man trenger ikke skjemmes av det. Det er å ta egensikkerhet, og der må vi få en mye bedre og sterkere kultur i Norge, sier han bestemt.