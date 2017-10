Emojier skaper misforståelser

Bruken av emojier har blitt en språktrend, der bilder og videoer betyr mer enn ord. Alt handler om å inkludere smilefjes, gråtefjes eller et hjerte i stedet for lange formuleringer og forklaringer.

Det viser seg derimot at enkelte emojier får en helt annen betydning om du sender dem mellom en Iphone og en Android-telefon.

Katharina Høiback (16) er eier av en Samsung. Hun opplever at emojier hun sender til venninner, kan forandre seg til en helt annen emoji enn det hun valgte å sende.

– Hvis jeg skulle fått en melding fra ei venninne med Iphone som sier at hun er oppgitt over læreren og hun velger et «oppgitt tegn», vil jeg som har Samsung få opp et lurt smiletegn. Det kan nesten tolkes som flørting, eller som at læreren var kjekk. Det er flaut, forteller 16-åringen.

SAMMENLIGNER: Katharina og Ylva sammenligner emojier på telefonene. De ser her at enkelte tegn gir helt annen betydning. Foto: Karoline Stangenes / NRK

Emoji fikk feil betydning

Ylva Hui Kongstein-Kokkim (16) er en av mange som bruker Iphone. Hun visste ikke at emojier hun fikk tilsendt fra klassevenninna Katharina Høiback ble helt annerledes.

VISSTE IKKE OM PROBLEMET: Ylva på 16 år visste ikke at emojier kunne være så forskjellig fra mobil til mobil. Foto: Karoline Stangenes / NRK

– Jeg tenker det kan bli mange misforståelser hvis man sender en emoji, men så blir den en helt annen enn den man sendte, sier Ylva til NRK.

Cecilie Staude er høgskolelektor ved Handelshøgskolen BI. Hun sier terskelen for å ytre seg skriftlig aldri har vært lavere enn den er i dag.

– Uten smilefjes og andre tegn er det faktisk mange av de unge som blir forvirret over meningen og budskapet. Kommunikasjon uten slike tegn opplever de ofte som upersonlig og vanskelig å tolke, forklarer Staude.

Kan skape problemer

PROBLEMATISK: Cecilie Staude er høgskolelektor og bruker selv emojier. Hun mener dette kan bli problematisk. Foto: Privat

Det at emojier forandrer seg fra en mobiltelefon til en annen, er noe Staude ser på som problematisk. Hun er selv aktiv bruker av disse språkikonene.

– Dette kjenner jeg ikke til selv, men hvis dette er tilfelle blir det jo problematisk på den måten at bruk av et følelsesikon kan oppfattes som noe helt annet enn slik det var tenkt fra personen som sendte det. Da blir dette fort et problem, sier Staude.

Ylva er en av dem som ikke visste at enkelte emojier forandrer seg fra en mobiltype til en annen, og mener det er viktig at folk er oppmerksomme.

– Emojier viser hva slags uttrykk vi har og hva vi mener med det vi egentlig skriver på melding. Jeg visste ikke at de kunne forandre seg slik, så det er noe jeg skal tenke litt over neste gang jeg sender noe til noen uten Iphone.

NRK har vært i kontakt med Google, som har utviklet operativsystemet Android som brukes på mange smarttelefoner, men ikke fått noen kommentar til ikonforskjellene.