Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) fant 48 avvik på 18 vester da vestene ble funksjonstestet under et tilsyn med oppblåsbare redningsvester. Det mest alvorlige er at gasspatronen som sørger for at redningsvestene blåser seg opp skrudde seg ut i en test som skal simulere normal bruk, sier senioringeniør i DSB, Steinar Tegneby.

– 8 av 18 feilet i rotasjonstesten. Hvis vesten blir slengt rundt i en båt kan det altså skje at gasspatronen løsner. Da vil du ikke få blåst den opp.

Rotasjonstesten går ut på at redningsvestene blir rotert i en boks med 6 rotasjoner i minuttet over 25 minutter. Testen er ment å gjenspeile normal bruk av redningsvest over tid.

DSBs test av oppblåsbare redningsvester Ekspandér faktaboks DSB undersøkte 33 redningsvester fra 18 ulike virksomheter. 18 av vestene ble sendt til funksjonstesting hos kontrollorganet FORCE Technology i Danmark. Testene ble gjennomført i 2016, mens rapporten med resultatene er datert juni 2017. Det ble påvist 44 avvik på 18 redningsvester fra krav i standard EN-ISO 12402.

8 av 18 vester feilet rotasjonstesten. Gasspatronene skrudde seg ut.

10 av 18 vester feilet en belastningstest av løfteløkken. DSB vurderer avvikene som mindre risikofylte.

4 av 18 vester feilet en oppblåsningstest. Vestene blåste seg ikke fullstendig opp, eller holdt seg ikke oppblåst lenge nok. Alle vestene blåste seg opp innen 5 sekunder etter kontakt med vann.

DSB fant mangler ved oversettelser og informasjon som ble gitt på eller fulgte med redningsvestene. Kilde: "Tilsyn med Forbrukerprodukter - Oppblåsbare redningsvester (2017)" - DSB

– Er dere overrasket over at patronene løsnet i såpass mange tilfeller?

– Ja, dette er noe vi ikke ante på forhånd, sier Tegneby.

PØLSEVEST-TEST: NRK og brannvesenet testet to redningsvester som hadde blitt liggende i rundt to år uten sjekk.

Viktig å kontrollere vesten

DSBs rapport «Tilsyn med forbrukerprodukter - Oppblåsbare vester 2017» ble nylig publisert. Et annet alvorlig avvik var at 4 av 18 vester ikke bestod oppblåsningstesten, sier Tegneby.

OVERRASKET: Senioringeniør i DSB, Steinar Tegneby, trodde ikke de skulle finne så mange avvik siden alle vestene som selges i Norge allerede skal være testet og godkjent. Foto: Henrik Bøe / NRK

– Alle blåste seg opp, men noen ble ikke fullstendig oppblåst, og noen holdt ikke på luften lenge nok. Mange var også ganske trange rundt halsen.

Andre avvik gikk blant annet på for dårlig informasjon i bruksanvisninger eller på redningsvesten, og at løfteløkken ikke tåler belastningen den skal tåle. DSB mener uansett det viktigste er at redningsvesteiere jevnlig sjekker at de er i god nok stand (se sjekkliste nederst).

– Da er du tryggere på at vesten faktisk fungerer. Utløsertabletten skal også byttes hvis den kommer i kontakt med vann eller senest hvert 1-2 år, sier Tegneby.

– Nå håper vi at importørene og produsentene tar ansvar og følger opp avvikene vi peker på.

Importører og forhandlere svarer Ekspandér faktaboks NRK har snakket med to importører eller forhandlere som deltok i testen. Erik O Løn Agenturer, importør av vester av merket Baltic. – Alle våre vester er testet og godkjent av det samme selskapet som DSB har brukt i sine tester, sier daglig leder Erik Løn. – Vestene våre har en plastdetalj som sitter bak patronen med en kraftig gummiring rundt. Den sørger for at patronen ikke løsner. Generelt har jeg inntrykk av at folk blir flinkere og flinkere til å sjekke vestene, men det er bestandig noen som får en liten aha-opplevelse når vi er ute og informerer. Seatronic Båtutstyr, selger vester av merket Seago. – Vi har dokumentert for DSB at det er gjort nye tester av vestene våre, og at det ikke er funnet noen feil. DSB har godtatt det, sier styreleder Dag Kaare Nordengen. – At flasken der gassen strømmer ut er skrudd til ordentlig, er noe man må sørge for å sjekke både når den er ny, under bruk og når man bytter patron. Vi må få folk til å sjekke dette regelmessig.

– Trenger en holdningsendring

Redningsvester fra 18 importører eller utsalgssteder ble sjekket, og den publiserte rapporten sier ingenting om hvilke vester som gjør det bra og hvilke som gjør det dårlig.

VIKTIG Å SJEKKE: Styreleder i Seatronic Båtutstyr, Dag Kaare Nordengen, sier det er viktig at folk sjekker de oppblåsbare vestene jevnlig. Foto: Privat

Styreleder for Seatronic Båtutstyr som selger vester av merket Seago, Dag Kaare Nordengen, påpeker at ingen av vestene i testen hadde så alvorlige feil at de er fjernet fra markedet.

– Vi hadde et par ting vi måtte forsvare. I likhet med veldig mange av de andre skrudde CO2-beholderen seg ut på rotasjonstesten, sier Nordengen.

I etterkant av testen har imidlertid Seatronic levert dokumentasjon på at vesten er rotasjonstestet på nytt, der det ikke blir funnet noen feil. DSB har godtatt testen og avsluttet tilsynet med Seatronic.

– CO2-beholderen er en risikofaktor på alle disse vestene, og den bør også skiftes ut regelmessig. Det viktigste er at eierne av vester sjekker regelmessig. Vi må få til en holdningsendring, sier Nordengen.