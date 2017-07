– Dersom barnet ikke er svømmedyktig, bør det bruke vest med krage under båtturene. Skulle uhellet oppstå, vil barnet vendes på ryggen i vannet.

Det sier Anders Westrum Økstad i Redningsselskapet i Tønsberg.

Han understreker likevel at når barn blir eldre, vil andre alternativer til den tradisjonelle redningsvesten bli et mer naturlig valg.

– Barn kan bli skremt

HERMER: Butikksjef Martin Velle sier at mange barn vil ha samme redningsvest – som oftest oppblåsbar vest, som mamma eller pappa har. Foto: Mia Becker / NRK

Martin Velle, butikksjef ved Herholdt Andersen, kan fortelle at de fleste som er på jakt etter redningsvest ønsker nettopp en oppblåsbar vest. Blant annet fordi den såkalte «pølsevesten» er praktisk og tar mindre plass.

Mange familier som kommer innom spør om barnet kan ha en slik vest, men også Velle fraråder folk å investere i et slikt kjøp dersom barnet ikke kan svømme.

– Og det går rett og slett på at du skal være trygg på vannet. Hvis du faller over bord, så er det i utgangspunktet en kaotisk situasjon. Når vesten blåser seg opp, kan den skape mer panikk, legger han til.

– Kan få pusteproblemer

For nærmere fire år siden gjorde Redningsselskapet en egen test av oppblåsbare redningsvester.

FLINKE: Redningsselskapet ser nesten aldri unger uten vest, sier kommunikasjonssjef Frode Pedersen. Foto: privat

– Vi fant ut at ingen barn under 12 år burde bruke en slik vest, forteller kommunikasjonssjef Frode Pedersen.

Det har med vestens størrelse og barnets lungekapasitet å gjøre.

– Når en oppblåsbar vest blåser seg opp, oppstår det en enorm pølse rundt halsen sånn at barnet kan få pusteproblemer. I tillegg er det veldig problematisk for et barn å blåse opp vesten manuelt dersom den ikke gjør det selv av ulike årsaker. Barn har for små lunger.

Pedersen sier at det ikke finnes noe statistikk som kan dokumentere at barn har druknet på grunn av en oppblåsbar redningsvest.

Han kjenner heller ikke til noe forskning som kan bekrefte risikoen, men legger til at Norge har veldig få drukningsulykker der barn er involvert.

– Unger er generelt veldig flinke til å bruke vest, til og med når de er alene, sier han fornøyd.

FLEST MENN: De siste ti årene er det menn mellom 40 til 70 år som dominerer tallet på drukningsulykker med hele 90 prosent, ifølge Redningsselskapet. Foto: Nina kristiin Vraa / NRK

Kan kjøpe et utløsersett

Velger man likevel å gå for en oppblåsbar vest for barnet, anbefaler Anders Westrum Økstad å kjøpe et ekstra utløsersett.

– Det er også sånn at vesten må passe til kroppen og ikke være for stor. Det er også viktig å la barnet prøve vesten i vannet. Skulle hendelsen finne sted i etterkant hvor barnet faller uti, så vil man ikke få sjokk, sier han.