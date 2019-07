Dro til tannlegen én gang i løpet av 30 år

– Jeg blir fortsatt livredd og gruer meg i evigheter, sier Betty-Ann Nilsen fra Nøtterøy.

I barndommen gikk Nilsen til tannleger som boret uten bedøvelse og i tenner uten hull.

– Da skoletannlegen banket på døra, ble vi skrekkslagne, sier Nilsen.

SMILER: Betty-Ann Nilsen måtte ha omfattende arbeid på tennene etter flere år uten å besøke tannlegen. Foto: Privat

Det førte til ekstrem tannlegeskrekk og at hun holdt seg langt unna i nesten 30 år, med unntak av et besøk som ga en ny dårlig opplevelse.

– Tannverk blir jo aldri borte av seg selv, så nå går jeg en gang i halvåret, sier Nilsen.

Men veien dit har vært lang.

Ifølge Tannlegeforeningen dropper fem til ti prosent av den voksne befolkningen i Norge å søke regelmessig tannbehandling på grunn av angst.

Fikk egen stol

Da Nilsen innså at hun måtte ta kontakt med en tannlege fikk hun hjelp av mannen som ringte og bestilte time til henne.

– Jeg klarte ikke sette meg ned i stolen, og måtte få en egen stol, sier Nilsen.

De første timene satt hun bare å pratet med tannlegen for å bli trygg på personen.

Tannlegen til Nilsen er Ida Louise Line ved Nøtterøy tannhelse. Hun har spesialisert seg på behandling av pasienter med odontofobi, og sier det er viktig at pasienten føler den sitter på kontrollen.

– Mange er engstelige for at vi ikke stopper opp dersom det gjør vondt, eller at de ikke blir hørt, sier hun.

Tannlegen sier pasienter reagerer forskjellig inne på kontoret.

– For noen er angsten vanskelig å snakke om, andre gråter og føler skam. Vi prøver å ikke la pasienten sitte for lenge på venterommet. Det kan forsterke angsten, sier hun.

Angst på skogstur

Angsten til Betty-Ann Nilsen var så sterk at den kunne påvirke henne selv da hun var langt unna et tannlegekontor.

– Jeg kunne gå i skogen og plutselig kjenne lukten av tannlege. Da fikk jeg vondt i magen og begynte å svette. Lukt og lyder kan fremkalle angsten, sier Nilsen.

Likevel angrer hun ikke på at hun etter mye jobbing med seg selv, tok steget og dro til tannlegen.

– Jeg tør å smile og klarer å snakke om angsten, sier hun.

Færre har angst

Professor Tiril Willumsen har sammen med stipendiat Kjetil Strøm ved Universitetet i Oslo, publisert en fersk studie om tannbehandlingsangst hos 18-åringer og funnet ut at den har gått ned de siste åra.

– Det er likevel fremdeles noen som er redde, men med kunnskap hos tannhelsepersonell, ressurser og tid til behandling, tror jeg de aller fleste vil kunne bli kvitt angsten.

ANGST: Tiril Willumsen forsker på odontofobi. Foto: Universitetet i Oslo

Willumsens råd for å finne en tannlege som kan hjelpe med angsten er å spørre andre om de kan anbefale en tannlege.

– Det kan være sikrere enn bare å lete på Internett da det ikke er noen kvalitetssikring av kompetanse ved reklamering for behandling av tannbehandlingsangst, sier hun.