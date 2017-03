Saken oppdateres

Daglig leder er dømt til 90 dager i fengsel og to andre ansatte 60 dager. Bedriften må også betale 2,8 millioner kroner i bot.

Advokaten til de tre Revac-ansatte, Morten Hugo Berger, mener dommen er feil.

– Sånn vi leser dommen er det åpenbare feil i den. Det foreligger ingen brudd på utslippstillatelsen og vi forstår ikke at de kan bli dømt. Sett fra et juridisk ståsted er denne dommen fullstendig ensidig.

– Kommer de til å anke?

– De har tatt betenkningstid.

Aktor la ned påstand om 120 dagers fengsel for daglig leder Anders Aas, og fengsel i 90 dager for to andre ansatte da saken ble behandlet i Nordre Vestfold tingrett.

Dermed har retten gitt de tre litt mildere straff enn det påtalemyndigheten ville ha.

– Vi er fornøyde med denne dommen, vi må huske på at dette er en alvorlig miljøforurensningssak. Dette med avfallshåndtering er en sterk voksende bransje og derfor er det viktig å vise at forsømmelse får konsekvenser, sier førstestatsadvokat Hans Tore Høviskeland i Økokrim, som også var aktor i saken.

– Oppbevarte for mye søppel

UENIG: Forsvarer for de tre ansatte hos Revac, Morten Hugo Berger er uenig i dommen. Foto: Freddy Samson Fagerheim / NRK

De tre ble tiltalt fordi Økokrim mener de ikke overholdt utslippstillatelsen selskapet hadde. Ingen erkjente straffskyld da rettssaken startet i slutten av januar.

Aktor Hans Tore Høviskeland la også ned påstand om en bot på 2,8 millioner kroner til Revac og 420.000 kroner til KMT.

Store konsekvenser

21. juli 2014 brant en haug med mer enn 1000 tonn plast ved bedriftens gjenvinningsanlegg i Re kommune.

Økokrim mener haugen, som hovedsakelig inneholdt plastavfall fra elektronikk, men også metaller, batterier og kretskort, var for stor da brannen startet.

Brannen førte blant annet til at mer enn 1500 kilo fisk døde etter at forurenset slukkevann rant ut i Aulivassdraget. Flere bønder fikk sine avlinger ødelagt etter å ha vannet med forurenset vann.