Disse billene vil du ikke ha i kjøkkenskuffen

Camilla Steen er blant mange som har hatt ubudne gjester på kjøkkenet sitt. I høst oppdaget hun plutselig mange svarte prikker i bunnen av kjøkkenskuffen.

Hun trodde først at det var korn, men så så hun at prikkene beveget seg.

NYSGJERRIG: Camilla Steen beholdt to melbiller som hun har matet i et halvt år, for å se hva de liker å spise. To biller ble til over ti. Foto: Hege Therese Holtung

Det viste seg å være biller som krøp rundt blant matvarene.

– Det gikk et gufs gjennom kroppen. Jeg fikk et snev av panikk, forteller hun.

Mange er bekymret

Billene Steen fikk på kjøkkenet sitt, var kastanjebrune melbiller. De er en av de vanlige billene i norske hjem, ifølge Preben Skrede Ottesen.

Han er avdelingsdirektør for skadedyrkontroll i Folkehelseinstituttet (FHI), og har sett på bildene av de små billene fra Camilla Steens kjøkken.

Ottesen tror alle husholdninger en gang opplever å få angrep av insekter. Selv har han hatt vepsebolklanner og tørrfruktmøll på sitt kjøkken.

Kvalmende

Folkehelseinstituttet får inn flere hundre henvendelser i året fra bekymrede folk som har skadedyr i kjøkkenskuffen. Rismelbille, fleskeklanner og tørrfruktmøll er de vanligste skadedyrene som folk har sendt inn til dem.

Disse insektene er vanligvis ikke skadelige. Melbiller skiller imidlertid ut en sterk lukt som setter seg i matvarene.

– De gjør maten uappetittlig og uspiselig. Hvis du har mange melbiller i brødet ditt, kan det være så kvalmende at du nesten brekker deg, sier Ottesen.

SE VIDEO: Kastanjebrun melbille spiser matrester

Han sier at insektene ikke skyldes dårlig hygiene.

– Men har du et insekt som øker i antall fordi det ligger mye matrester i skuffer og skap, betyr det at du bør støvsuge eller feie oftere.

LARVER: Disse brune larvene ved kjevla bor i bunnen av en kjøkkenskuff og er trolig vepsebolklanner eller sebraklanner, ifølge Preben Skrede Ottesen på Folkehelseinstituttet. Foto: Hege Therese Holtung / NRK

Fleskeklanner og stor melbille kan komme flyvende inn vinduet. Andre biller og møll kommer oftest med matvarene.

De kan komme fra produsenten, via transport eller i butikken.

OPPLEVDE DET SELV: Avdelingsdirektør Preben Skrede Ottesen for skadedyrkontroll på Folkehelseinstituttet har selv hatt skadedyr på kjøkkenet. Foto: Anette Torjusen / NRK

Bli kvitt dem med støvsuger og fryser

Det tok noen uker før Camilla Steen fikk utryddet melbillene fra kjøkkenskuffen sin.

Ottesen råder deg til å fjerne insektene ved å støvsuge grundig der de er. Vask med lite vann, for noen insekter trives når det er fuktig.

I tillegg bør du kaste infiserte matvarer eller pakke dem inn i plast og fryse dem i to døgn. Nye varer bør pakkes i plastposer, tette glass eller bokser for å hindre at igjenlevende dyr går til angrep.

Så kan du sette fram en «lokkeskål» med mel, gryn, nøtter og rosiner og fryse den ned.

– For sikkerhets skyld bør du holde på med dette i noen måneder.

Matet billene

Camilla Steen ble nysgjerrig, og ønsket å undersøke billene nærmere. Hun beholdt derfor to biller i en boks i et halvt år for å finne ut hva de likte best å spise.

– Mandler er tydeligvis en favoritt. Men de liker også cornflakes, sier hun.

Om billene var ekle og føltes litt skamfullt å ha fått i hus, så førte det også til noe positivt.

– Jeg har aldri hatt det så ryddig i kjøkkenskapene noen gang, som etter høsten 2018.