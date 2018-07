Leder i Tunsberg Historielag, Tore Bjørnsvik, bor på gården hvor moren hans vokste opp utenfor Tønsberg. Utedoen står der fortsatt, og Bjørnsvik husker godt at bilder av kongelige hang på veggen da han var guttunge.

– Det var kong Olav og Märtha, sier han.

Hvorfor det var slik, er han imidlertid usikker på. Bjørnsvik henviser videre til Gunnar Fadum, som var med å stifte historielaget i 1992.

VANLIG SYN: Bilder av kongelige er et vanlig syn på dovegger rundt om i landet. Kongeparet pynter opp utedoen i Larvik. Foto: Aina Beate Indreiten / NRK

Han har lest om og gjort seg opp noen tanker om hvorfor det henger bilder av kongelige på dovegger rundt omkring i landet.

Tørket seg med avisa

– Før i tiden var det ikke så mye toalettpapir, og det var vanlig at man brukte avisa og magasiner. Men man kunne jo ikke tørke seg bak med et bilde kongen. Da tok de det ut, og hang på veggen, sier han.

Grunnen til at tradisjonen holdt seg ved like under krigen, har han også en teori om.

– Under krigen var det provoserende om det hang kongebilder i stua, og da hang man det kanskje heller opp på toalettet. Nordmenn var veldig kongetro under krigen, og da ville man ha bilder som minnet om kongen og kongefamilien et sted.

Forbildet på doveggen

Henrik Roberg, som også var med å stifte Tunsberg historielag, har gjennom sitt arbeid der ofte hørt snakk om historien bak den noe spesielle tradisjonen. Han har selv bilder av kongelige på hyttedoen i Numedal.

– Vi har hatt en nærhet til kongefamilien på mange måter. Det var kongen var som forbildet under krigen, forteller han.

– Det er det mest isolerte stedet en hadde å gå inn i. Der satt man i stillhet med disse flotte bildene rundt seg. Slik har i hvert fall jeg oppfattet det.

TRADISJON: På doveggen på hytta i Numedal henger det flere bilder av kongelige. Foto: Maya Skar/Privat

– Under krigen ville det vært litt farlig overfor myndigheter å dyrke kongen på den måten, men doen var det eneste rommet som var separat fra andre møtesteder. Da var det naturlig at bildene hang der. Det ble praktisert hos mange, fortsetter han.

Jon Storfjord har forsket på utedoer gjennom sitt arbeid med historie i foreningen Trysil Skimuseum. Han kan bekrefte hva Roberg og Fadum sier.

– Vi kom frem til følgende. I ukeblader i gamle dager var det bestandig et kongebilde på side 3. Da rev folk ut den siden og hang på veggen, for de ville ikke tørke seg med det. Jeg er ganske sikker på at forklaringen er så enkel.

Teorien om hvordan tradisjonen ble holdt ved like under krigen, mener han også er korrekt.

– Men tradisjonen er mye eldre. Man begynte med dette på 1920-tallet, da det begynte å komme ukeblader.