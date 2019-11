Onsdag vedtok kommunestyret å bruke omkring 200.000 på et nytt ordførerkjede når Tønsberg slår seg sammen med Re på nyåret.

– Det handler om å representere kommunen, enten man er på besøk i barnehage eller hos en 100-åring, sier ordfører Anne Rygh Pedersen (Ap) til NRK.

Hun forsvarer prislappen og mener det er en nyttig investering.

ORDFØRER: Anne Rygh Pedersen. Foto: Privat

– Dette er ikke noe man kjøper ofte. Kjedet er det kun ett av og det er godt håndverk. Det er viktig med et nytt symbol, sier ordføreren i nye Tønsberg kommune.

Stemte nei

Håvar Bettum i Tønsberg Venstre stemte sammen med Rødt nei til nytt ordførerkjede.

– Venstre vil ikke prioritere sånne gammeldagse symboler når det må kuttes 60 millioner kroner i nødvendige tilbud og tjenester til barn, unge og eldre. I dagens situasjon burde vi satt kjøpet på vent, sier Bettum til NRK.

– Vi ser symbolikken i det vi også, men er det egentlig nødvendig å bruke penger når alle steiner må snus, spør han.

Han refererer til at rådmannen har varslet kutt på 60 millioner kroner i budsjettet for neste år.

Ole Marcus Mærøe i Rødt sier til NRK at det sender feil signaler å bruke så mye penger på et kjede.

– Særlig når kommunen har anstrengt økonomi. Vi foreslo også å kutte i politikergodtgjørelser, sier Mærøe.

– Viktig symbol

Til Tønsbergs Blad sier rådmann Egil Johansen at pengene ikke vil gå på bekostning av driften i den nye kommunen.

– Vi fikk 30 millioner i engangsmidler fra staten for å slå sammen kommunene. Dette er et viktig symbol for nye Tønsberg som kommer til å bli brukt i mange sammenhenger, sier Johansen til avisa.

Symbolene som skal smykke kjedet, er Tønsbergs bysegl, motiver fra Osebergskipet og slagene på Re.

Norges billigste?

Ordførerkjedene skaper stadig engasjement i Kommune-Norge:

I 2017 tok ordfører Ragnhild Aashaug i Tolga opp kampen om å ha Norges billigste kjede. Da ble ku-kjetting med en påmontert treplate brukt til å representere ordføreren.

Da Kjell Sølverød i Siljan kommune ønsket seg et ordførerkjede i sølv og gull tok noen driftige damer affære og skaffet ordføreren et kjede – i bomull.