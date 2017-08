Brannvesenet frykter flere omfattende boligbranner

Innen 2018 skal alle husstander i Norge bytte til en ny og smart strømmåler, også kalt AMS, som skal lese av strømforbruket en gang i timen.

I takt med oppdateringen, ønsker strømselskapene at forbrukeren unngår bruk av strøm når det er mest etterspørsel på dagen, altså på morgenen og på ettermiddagen. Da blir nemlig strømmen dyrest.

– Vi frykter konsekvensen. Risikoen øker for omfattende boligbranner om man benytter oppvask- eller vaskemaskiner, samt tørketromler når man ikke er hjemme. I verste fall risikerer man dødsbranner om beboer sover når maskinene jobber, sier Arnt E. Folvik, informasjonsrådgiver i Vestfold Interkommunale Brannvesen.

NÅR DU IKKE ER HJEMME: Arnt E. Folvik sier at det er mulig å lage private brannvarslingssystemer hjemme. Disse kan informere om brann via mobilapplikasjonen. Foto: Aina Indreiten / NRK

Ikke redd for flere branner

Elektronisk husholdningsutstyr har vært medvirkende til 310 bygningsbranner i Norge siden 1. januar 2016, viser tall i statistikken til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

Av disse brannene har 142 har vært på kjøkken, 62 i våtrom og 41 i kjeller. De øvrige fordeler seg på andre type rom.

– Hvis man tar i betraktning hvor mange sånne type produkter som finnes i norske hjem, så er vi ikke redd for flere branner. Det vi frykter mest er fatale følger ved endret bruksmønster. Det vil ta lengre tid før innbyggeren oppdager brannen på natten og det kan få langt større konsekvenser. Det synes vi er tragisk, forteller Folvik.

SKADESAKER: De siste tre årene er det meldt inn skadesaker etter 1180 branner i elektriske husholdningsapparater i Norge. Tallet for Vestfold i samme periode er 45. Foto: Vestfold Interkommunale Brannvesen

Ingen konsekvenser for forsikringen

Også forsikringsselskapene har advart mot konsekvensene av å flytte strømforbruket som følge av nye strømmålere.

En av dem er kommunikasjonssjef i Gjensidige, Bjarne Aani Rysstad.

ØKNING: Også Bjarne Aani Rysstad i Gjensidige er bekymret for at det vil bli flere alvorlige branner. Foto: Gjensidige

– Vi anbefaler ikke å bruke energikrevende husholdningsutstyr når man er bortreist eller om natten. Men dersom det begynner å brenne, vil det ikke ha noen konsekvenser på forsikringen, sier Rysstad til NRK.

Det samme gjelder If Forsikring og Storebrand.

Brannvesenet anbefaler

– Velger man likevel å benytte produktene når man sover, ja da håper vi inderlig at man sikrer seg på absolutt beste måte, understreker Arnt E. Folvik.

Dette kan man gjøre ved å investere i røykvarsler i alle rom. Disse produktene bør stå sammenkoblet med varsler der man sover for tidligst mulig varsling.

Utover det å sikre seg best mulig teknisk, så oppfordrer Folvik folk til å rengjøre utstyret. Han mener at det er viktig å tømme lofilter, sjekke stikkontaktene og søke kunnskap hos en elektriker dersom det er brune flekker på støpselet eller i stikkontakten.

– Vi ser helst at våre innbyggere uansett ikke tar den risikoen. Noen kroner spart for strøm kan aldri forsvare økt risiko for at liv og helse går tapt.