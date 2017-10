Brannfolk øver på redning fra vann

I strykene i nedre del av Numedalslågen redder brannkonstabler hverandre denne uka.

Penger fra Gjensidigestiftelsen har gjort det mulig for 280 brannkonstabler å få kurs i overflateredning. 187 brannvesen har også fått utstyrspakker.

Les også: 350 millioner til landets brannvesen

Brannkonstablene skal i sin tur bli instruktører for sine kolleger.

ØVER: Brannmannskaper fra Larvik brannvesen øver på å redde hverandre. Brannkonstabel Even Rimstad gir kollegene sine instrukser. Foto: John-André Samuelsen / NRK

– Det er veldig viktig, sier utrykningsleder Trond Vidar Bjerkholt i Larvik Brannvesen.

Prosjektleder for Gjensidigestiftelsens Brannløftet, Dag Botnen, sier at det er nødvendig i fordi det er flere som dør av drukning enn brann her i landet. Overflateredningskurs er et av satsingsområdene.

Ferdigheter skal inn

– Skal du redde noen opp fra elva, trenger du en del teknikker. Teknikkene her i elva er ulike fra stillestående vann, så det er helt vesentlig å kunne de grunnleggende ferdighetene og få brukt dem for å redde liv, sier Trond Vidar Bjerkholt.

På Sør-Østlandet har Arendal brannvesen fått penger og kursing til redningsdykking. Larvik ble oppmuntret til å søke Gjensidigestiftelsen mer penger, og hjelp av penger fra kommunen planlegger brannvesenet der å ha full dykkerberedskap fra 2018. Da har de dykkere som kan rykke ut både til Vestfold og Telemark.

– Plasseringa til Larvik er veldig ideell. For mye foregår i nærheten av vannet, så det er vesentlig at vi har en sånn beredskap, sier Bjerkholt.

– Særlig er det viktig at du kan redde i nærheten av der det er dykkerberedskap, men vi kan også gjøre et veldig godt søk etter forulykkede.