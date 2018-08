Brukar blei bada i for varmt vatn: Fekk alvorlege brannskadar

Bebuaren får no hudtransplantasjon ved Haukeland sjukehus, på grunn av brannskadane som blei påført då ein tilsett ikkje følgde godt nok med. Hendinga skjedde søndag 29. juli.

– Eg klarer ikkje heilt å fatte at det går an. Slikt skal ikkje skje, seier enhetsleder ved Nardo bo- og aktivitetstilbud, Frank Hofstad.

Hofstad seier at den tilsette som var på jobb med brukaren har vore veldig uforsvarleg, då vedkommande ikkje kjente på badevatnet før brukaren blei sett oppi.

Dette er administrasjonen ved Nardo bo- og aktivitetstilbud. Foto: Morten Andersen / NRK

– Truleg over 70 grader

Brukaren bur i ein døgnbemanna omsorgsbustad. Vedkommande har fullt bistandsbehov på alle område, og kan ikkje snakke. Stenvig forklarar at den tilsette som var på jobb ikkje kjente på badetemperaturen før brukaren fekk hjelp opp i badekaret.

– Eg veit ikkje kor varmt vatnet var, men truleg over 70 grader. Det var brennvarmt, seier fungerande kommunaldirektør for helse og velferd i kommunen, Anders Stenvig.

Brannskadane var så alvorlege at brukaren måtte fraktast til Haukeland sjukehus for behandling. Stenvig seier at behandlinga er tidkrevjande og til dels smertefull, men at brukaren etter forholda har det bra.

Politiet, Arbeidstilsynet, Fylkesmannen og Helsetilsynet er kopla inn i saka. Trondheim kommune og den tilsette som var på jobb beklagar på det sterkaste.

Slikt ikkje skal skje, seier enhetsleder ved Nardo bo- og aktivitetstilbud, Frank Hofstad. Foto: Morten Andersen / NRK

Kjente ikkje på vatnet før brukaren sat seg oppi

Den tilsette skal ha kjent på vatnet då vedkommande starta å tappe i badekaret, men ikkje når det var ferdig fylt opp. Brukaren fekk hjelp opp i badekaret og byrja då å skjelve. Den tilsette trudde brukaren fekk eit epilepsianfall, og fekk vedkommande ut av vatnet. Først då blei det oppdaga at temperaturen var alt for høg.

– Det er ein kombinasjon av menneskeleg og teknisk svikt, seier Stenvig.

Foreløpige undersøkingar frå politiet viser nemleg at varmtvannsspreder ved bustaden ikkje fungerer som den skal.

– Men vatnet skulle blitt sjekka før brukaren sat seg oppi.

Politiet etterforskar

Den tilsette har blitt avhøyrd av politiet, og dei driv no med tekniske undersøkingar. Stenvig vil ikkje spekulere i kva konsekvensar dette kan få.

– Det er jo menneskeleg svikt som er bakgrunnen for at dette har skjedd, men akkurat no er vi opptatt av å ivareta alle. Den tilsette er djupt ulukkeleg etter hendinga og beklagar på det sterkaste.

Stenvig seier at dei pårørande er opprørte, men at dei har ein god dialog saman.