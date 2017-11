Zimbabwe splittet over Mugabe

Skjebnen til herr og fru Mugabe er uviss, to dager etter at landets mangeårige og enerådende president gav etter for presset – under trusselen om å bli stilt for riksrett.

På kafeene i Harare går praten åpent. Det er så folk klyper seg i armen. For en drøy uke siden ville det ha betydd fengsel, i beste fall. Noen snakker om tilgivelse, andre om hevn.

Gift Ostallos sitter i en dyp, fillete lenestol og viser oss en video han tok opp på mobilen av studentdemonstrasjonen sist søndag. Det var han som sparket den i gang via Facebook.

– Dette er mine våpen, sier han og peker på PC-en og mobiltelefonen.

Ostallos har fått ungdom på gatene siden han var 18 år. Nå sist prøvde de å komme seg inn på universitetsrektorens kontor, han som godkjente at Grace Mugabe fikk sin doktorgrad etter fire måneders akademisk karriere.

– Rektor slapp unna, men universitetet ble stengt, sier aktivisten fornøyd.

FACEBOOK ER MITT VÅPEN: Helt siden han var 18 år har Gift Ostallos kjempet mot Robert Mugabe og hans regime. Han har ingenting godt å si om landets tidligere leder. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Død over tyrannen

– Jeg vi se Mugabe død!

Gift Ostallos viser fram hendene sine. Som en giktbrudden prøver han å knytte neven, men det går ikke. Fingrene ble knust i fangenskap. Leddene grodde uten legehjelp.

ØDELAGT: Gift Ostallos er bare 25 år, men den ene hånden er så ødelagt etter politiets mishandling at han ikke klarer å knytte den. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

– Mugabe er en kriminell. Han skal fengsles, dømmes og henrettes!

Ostallos er 25 år og studerer statsvitenskap. Men han henger etter, de siste sju årene har han vært mer i fengsel enn utenfor.

De verste opplevelsene hadde han i høysikkerhetsfengselet. Der ble hendene bundet fast med føttene bak ryggen. Så ble han heist opp med hodet ned.

– De slo meg med stokker over hele kroppen. Så ba de meg ta hendene i bakken, mens de trampet på dem, forteller han.

I Robert Mugabe ser aktivisten Ostallos ingen landsfader, bare en tyrann som har robbet landet, ødelagt livene for generasjoner, drept og torturert. Han sier at hvis vi hadde kommet hjem til ham for en drøy uke siden, ville vi raskt blitt tatt av sikkerhetspolitiet, fengslet og forsvunnet.

– Mugabe lovet oss to millioner arbeidsplasser for få år siden. Han skaffet bare to. Den ene jobben fikk datteren, den andre fikk svigersønnen, sier han.

YOUTUBE-PASTOR: Pastor Evan Mawarire filmer seg selv mens han prekte Mugabe midt imot. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Halleluja

Kors og flagg. Jesusbilder og foldede hender. Fargede og hvite tar hverandre i hendene. De har samlet seg i parken foran parlamentet. Pastoren på scenen er landets mest kjente opposisjonelle.

– Vi går inn i en ny tid, en tid med forsoning og forbrødring, sier pastoren.

Menigheten vifter med flaggene. De er et par hundre. Men hundretusener har fulgt pastor Evan Mawarire på sosial medier. Han er en stjerne på Youtube. Foran et enkelt videokamera har han messet insisterende på at Mugabe må gå.

HALLELUJA-STEMNING: De som har samlet seg i parken for å høre pastorens tale, bad om at Robert Mugabes tid som landets leder var over. Man kan si de ble bønnhørt. Foto: Sverre Tom Radøy / NRK

Flagget er sentralt. Bevegelsen heter #myflag. Han har det rundt seg. Holder det foran kameraet med knyttede never, kysser det. Han har bedt folk stå opp og forlange at Mugabe må gå. Det har kostet.

– Jeg har sittet i fengsel 19 ganger. Men de siste dagers hendelser er verdt alle lidelsene, sier pastoren.

Han har bedt tusenvis av bønner om at tyrannen skulle gå, og nå skjer det. Men kirkens mann vender det andre kinnet til. Noen hevn over Mugabe står ikke i hans manus for dagens preken.

Robert Mugabe Road

I et stort kontor, bak en stort bord, sitter en yngre bankmann i en stor stol. Dressen er dyr. Sko og skalle skinner i sola fra høye vinduer ut mot Robert Mugabe Road.

IKKE HEVN: Parlamentsmedlem Terence Mukupe er glad for at Robert Mugabes tid er over, men ønsker ikke hevn over den mangeårige presidenten.

– Landreformen støttet jeg fullt ut. Vi må ikke glemme alt det gode Mugabe har gjort for oss i Zimbabwe og i hele Afrika, sier Terence Mukupe.

Han er parlamentsmedlem for det statsbærende partiet ZANO-PF, Mugabes parti i nesten 40 år. Mange mener bankmannen er en kommende stjerne i partiet.

Mukupe har kritisert Mugabe så krast at han måtte rømme fra landet en periode, i frykt for sin egen sikkerhet. Han var også bestemt på å stemme for en riksrettssak mot presidenten hvis han ikke hadde gått frivillig.

Allikevel vil han hedre Mugabe.

– Mugabe er vår landsfader. Alle elsker ham. Han kan vi ikke gjøre noe vondt, sier Mukupe.

Han vil ikke uttale som skjebnen til Grace Mugabe, hun som ses på som den utløsende årsaken til at mannen ikke lenger er president. Men framtiden til 93-åringen er han ikke i tvil om.

– Dødsstraff? Det vil aldri skje. Mugabe vil få en statue, og bare vent, det er ikke bare denne gate og flyplassen som får sitt navn etter ham, sier politikeren.

