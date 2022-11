Zelenskyj-rådgiver ber om strømgeneratorer og hjelp til oppvarming

Mens russiske raketter fortsetter å slå ned i Ukraina, stålsetter ukrainerne seg for en vinter uten lys og varme.

Samtidig er en av president Zelenskyjs rådgivere i Oslo for å be om hjelp til å takle vinteren.

– I denne situasjonen trenger vi utstyr for å hjelpe ukrainerne til å overleve, sier Sergej Leschenko til NRK.

Han ber spesielt om strømgeneratorer og annen hjelp som kan gjøre at ukrainerne kan holde varmen når strømmen blir borte.

Leschenko

Nylig advarte Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko om den «verste vinteren siden andre verdenskrig» på grunn av ødeleggelsene på kraftnettet.

Torsdag skrev Klitsjko på Telegram at 70 prosent av den ukrainske hovedstaden fortsatt var uten strøm etter de russiske angrepene.

Fredag kveld sier president Zelenskyj at over seks millioner husstander i Ukraina er strømløse.

Tidligere sjef for hæren, Odin Johannessen, sier til NRK at en sterk sivilbefolkning er avgjørende for at Ukraina skal vinne terreng i vinter.

– Et velfungerende ukrainsk sivilsamfunn bak de militære styrkene. Et samfunn som klarer å støtte styrkene i kampen mot okkupantene, sier Johannessen.

Slik så det ut i den ukrainske hovedstaden Kyiv etter de russiske rakettangrepene onsdag. Foto: STRINGER / Reuters

– Nærmest ulevelige forhold

I Ukraina jobber også hjelpearbeidere fra Flyktninghjelpen med å hjelpe folk i det krigsherjede landet.

Generalsekretær i Flyktninghjelpen Jan Egeland er i Kyiv og møtte den politisk ledelsen i byen fredag.

– De forteller at det er nærmest ulevelige forhold i store deler av det østlige og sørlige Ukraina, sier Egeland til NRK.

Han legger til:

– Jeg har besøkt flere av disse områdene, og kan si meg enig i den vurderingen.

Myndighetene forbereder seg på å evakuere en halv million nye flyktninger vestover, vekk fra disse områdene sør og øst i Ukraina, sier Egeland.

Innbyggere i byen Lviv i Vest-Ukraina sitter i en mørklagt kafé under et planlagt strømbrudd på grunn av den ustabile kraftsituasjonen. Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

– Hva bekymrer myndighetene mest når det gjelder flyktningsituasjonen i dag?

– At de ikke skal klare å ha elektrisitet, varmeforsyning og rennende vann til store deler av landet.

Den erfarne bistandslederen, som har vært vitne til mange internasjonale kriser, forteller at han har vært i landsbyer i Øst-Ukraina hvor de ikke har hverken strøm og oppvarmingsmuligheter.

– Jeg så eldre mennesker. Mange lå i senger i ødelagte hus, sier Egeland.

– Her i Kyiv har vi strøm, akkurat nå. Men strømmen kan forsvinne om et øyeblikk.

Ber også om luftvern

I intervjuet med NRK gjentar rådgiver Sergej Leschenko Ukrainas bønn til det internasjonale samfunnet om mer våpen, og ikke minst – luftvern.

– Dette kan gjøre at vi kan bruke vår egen energiinfrastruktur istedenfor å erstatte det som ødelegges av Putin, sier Leschenko.

Leschenko jobber til vanlig med tog i Ukraina, og sier han også har bedt norske myndigheter om bistand til jernbane.

Han forteller at ukrainske myndigheter jobber med å lage egne steder på jernbanenettet hvor folk kan komme og varme seg.

– Her kan de blant annet varme seg og lade mobiltelefoner, forteller rådgiveren.