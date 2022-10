Flere hundre byer skal være uten strøm etter russiske angrep mot infrastruktur

Luftsirener hørtes rett før eksplosjonene i Kyiv, som fant sted rundt 6.35 og 6.45 lokal tid.

Yegor Gordeev (32) bor i 17. etasje i en blokk like i nærheten av der NRK treffer han i den ukrainske hovedstaden.

Mandag morgen gjorde han seg klar til å dra på jobb da han hørte luftsirener. Rundt fem minutter senere kom det første smellet. Han husker ikke hvor mange drønn det var.

– Du ser kanskje ikke vinduene nå, fordi de er tomme. De er ikke vinduer lenger, sier Yegor mens han peker mot en boligblokk i bakgrunnen.

– Det var ekte krig, og vi var midt i det. Det var en lang morgen.

Politiet i Kyiv skyter mot «Kamikaze»-drone Du trenger javascript for å se video.

Slektningene hans er i andre byer eller utlandet, men Yegor blir værende i Kyiv. Noen av vennene hans er kalt inn til militæret.

– Dette er min by. Jeg blir her. Det er mitt valg.

Ukraina: Tre drept

Kyivs ordfører Vitalij Klitsjko skriver på Telegram at eksplosjonene rammet bydelen Sjevtsjenko i sentrum av byen.

Dette er samme bydel som ble rammet av massive russiske angrep 10. oktober. Da skal minst 19 mennesker ha blitt drept og 105 såret.

En ambulansearbeider går forbi en brennende bil etter angrepene i Kyiv mandag. Foto: Roman Hrytsyna / AP

Ifølge Kyrylo Tymoshenko ved president Zeleneskyjs kontor er tre personer så langt bekreftet drept etter angrepet i Kyiv. 19 person er reddet ut av ruinene av en boligblokk.

– Det som skjer her er terrorisme, sier ordfører Klitsjko ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Angrep flere steder

Like før klokken 11 norsk tid sier Ukrainas statsminister Denys Sjmyhal at flere hundre byer og landsbyer i landet er uten strøm som følge av angrep.

Ukrainas nasjonale energiselskap Ukrenergo sier at kritisk infrastruktur ble angrepet i sentrale og nordlige deler av landet, men at de har situasjonen under kontroll.

Politiet har sperret av et område rundt et bygg som skal ha blitt rammet av angrep mandag morgen i Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Det skal ifølge innenriksminister Denys Monastyrsky være drepte i flere Ukrainske byer.

Ifølge Reuters sa han til reportere at det har vært «noen få dødsfall», inkludert i andre byer enn Kyiv, men han ga ikke flere detaljer.

Russland: Alle mål ble truffet

I Dnepropetrovsk-regionen har det brutt ut en stor brann i et kraftverk etter at det skal ha blitt truffet av et missil, ifølge Reuters.

– Tre andre missiler ble skutt ned av våre luftvernstyrker, sier guvernør Valentyn Reznichenko.

Havnebyen Odesa har også vært utsatt for luftangrep, melder nyhetsbyråer. I tillegg skal det ha vært angrep i Sumy-regionen.

Røyk stiger til værs fra en delvis ødelagt bygning i Kyiv mandag morgen. Foto: YASUYOSHI CHIBA / AFP

Ruslands forsvarsdepartement bekrefter i en uttalelse mandag at de har gjennomført store angrep med høypresisjonsvåpen mot «militære mål og energiinfrastruktur» i Ukraina, melder Reuters.

Ifølge departementet ble «alle mål truffet».

Flere eksplosjoner

Det er uklart nøyaktig hvor mange eksplosjoner som rammet den ukrainske hovedstaden mandag morgen.

Nyhetsbyrået AFP skriver at myndighetene i Kyiv like før klokken 9 norsk tid opplyser om at hovedstaden ble rammet av totalt fire eksplosjoner, som skadet et boligbygg og hadde byens sentralbanestasjon som mål.

En ukrainsk soldat ser opp på det som skal ha vært en drone som traff bygninger i Kyiv. Foto: Efrem Lukatsky / AP

Eksplosjonene skal ha rammet rundt tre til fire kilometer fra der NRK befinner seg i Kyiv. Bomberommene i byen ble raskt oppsøkt av mennesker som var på vei til jobb.

Hevder Kyiv er angrepet av angrepsdroner

Andriy Yeremak, lederen for det ukrainske presidentkontoret, hevder Kyiv ble angrepet med «kamikaze»-droner, skriver Kyiv Independent (se video).

– Russerne tror det vil hjelpe dem, men det viser bare deres desperasjon, skriver Yeremak på sosiale medier, ifølge AFP.

Kyiv-ordfører Vitalij Klitsjko har lagt ut dette bildet på Twitter. Bildet skal vise restene av en angrepsdrone.

Disse opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Flere av de NRK har snakket med i Kyiv er sinte på grunn av at russerne nå går mot sivile mål i Ukraina. For mange i hovedstaden føles det vilkårlig hvor angrepene treffer.