Året er 2010. Den fortvilte firebarnsmoren går fra butikk til butikk i den engelske småbyen Cheltenham. Hun gjør sine forberedelser, før hun kjører til en ås i utkanten av byen.

Hun skal opp på toppen, og begynner å gå.

Wendy Buffrey har planer om å gjøre noe drastisk.

– Jeg skulle gjøre slutt på det, for jeg trodde jeg hadde sviktet familien og alle andre.

Men så ringer telefonen. Det redder livet hennes.

Postkontoret ble økonomisk ruin

Et tiår tidligere hadde Wendy kjøpt et hus med postkontor i første etasje i utkanten av Cheltenham. Det ble fort et samlingspunkt i lokalmiljøet. Folk bruker slike til langt mer enn å kjøpe frimerker og sende pakker.

De møter naboer, slår av en prat med de som jobber der, får hjelp og støtte. Folk betyr noe for hverandre.

– Det var fantastisk, minnes hun, et kvart århundre senere.

Hun har tatt NRK med til det hvite murbygget som en gang var både hjemmet og jobben hennes. Hun føler ubehag ved å være tilbake.

– Jeg vil ikke være her, det blir for mye. Dette var alt for meg i over ti år. Det å måtte gå fra dette ... Å få det revet bort ... Det er veldig, veldig vanskelig. Veldig vanskelig, gjentar hun.

Uskyldig dømt

Hun var selvstendig næringsdrivende, og drev postkontoret på kontrakt med det britiske Postvesenet.

Wendy Buffrey foran postkontoret hun drev i etasjen under huset hun bodde i. Hun mistet alt i britenes postskandale. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Til å begynne var regnskapssystemet manuelt, men da Postvesenet innførte et nytt datasystem begynte merkelige ting å skje.

Tallene til Wendy og tusenvis av andre postmestre rundt omkring i Storbritannia gikk i rødt.

Ifølge datasystemet manglet Wendy Buffrey plutselig 9000 pund i regnskapet. Hun kontaktet Postvesenet og fikk beskjed om hva hun skulle gjøre. Men da hun gjorde det, doblet underskuddet seg. Hun prøvde igjen, og det doblet seg nok en gang.

Nå skyldte hun plutselig 36.000 pund, noe som tilsvarer nærmere en halv million norske kroner.

– Jeg visste at det ikke stemte, men jeg trodde at jeg hadde gjort en feil. De var tydelige på at dette ikke hadde skjedd med noen andre, at jeg var den eneste.

Men det var hun ikke. Det antas at minst 4000 postmestre måtte betale tilbake penger de ble beskyldt for å ha stjålet fra Postvesenet. Mellom 700 og 900 ble tiltalt og dømt for underslag, i det som beskrives som britenes største justismord.

Dette er britenes postskandale Ekspander/minimer faktaboks Mellom 700 og 900 selvstendig næringsrivende postmestre ble feilaktig dømt for å ha svnidlet Postvesenet mellom 1999 og 2015.

Mange sonet fengselsstraffer og ble økonomisk ruinert.

Årsaken var at datasystemet Horizon ga uriktig informasjon som viste mangler i oppgjørene fra postkontorene.

Det var Postvesenet selv som førte sakene mot sine tidligere ansatte i mer enn 700 av sakene.

Postvesenet er under etterforskning for håndteringen av disse tiltalene. Blant annet er det kommet frem at de som førte sakene mottok bonuser for hver domfellelse.

De tidligere postmestrene tok Postvesenet til retten, og vant saken i 2019. De skulle få kompensasjon og domfellelsene skulle fjernes fra rullebladet til de feilaktig dømte.

Per januar 2024 hadde bare 95 av de dømte postmestrene fått omgjort dommene sine. Mange venter fremdeles på den økonomiske kompensasjonen.

I 2021 begynte en offentlig granskning av saken, som fremdeles pågår.

Den britiske justismordkommisjonen, The Criminal Cases Review Commission (CCRC), har kalt postskandalen «det mest omfattende justismordet de noen gang har sett, og den representerer den største enkeltserien av feilaktige domfellelser i britisk rettshistorie».

Bare dager etter at ITV viste TV-dramaet «Mr. Bates vs. The Post Office» i januar 2024, annonserte den britiske statsministeren en lovendring som skal føre til en samlet masseomgjøring av alle domfelte postmestre.

Sjefene for selskapet Fujitsu, som sto bak datasystemet Horizon, har beklaget overfor ofrene. Også det skjedde etter at TV-serien hadde satt søkelyset på justismordet.

I Wendy Buffreys verste år, 2010, hadde hun allerede mistet jobben. Nå måtte hun også selge huset. Postvesenet insisterte på at hun måtte betale tilbake underskuddet, som senere viste seg skyldtes feil i datasystemet.

Så ble hun dømt for svindel. Hun erkjente skyld, selv om hun var uskyldig, for å unngå fengselsstraff.

Hun fikk 150 timers samfunnsstraff og et kriminelt rulleblad. Hun plukket søppel og folk spyttet på henne i forakt.

Hun hadde altså ikke gjort noe galt, men hun tvilte på seg selv. Hun følte at hun hadde sviktet alle, og var svært langt nede da hun begynte å gå opp på den lokale høyden.

TV-dramatisering får følger

På nyåret i år ble Wendys og hundrevis av andre postmestres virkelighet vist frem for hele det britiske folk i dramaserien Mr. Bates vs. The Post Office på ITV.

Årelang kamp: TV-dramaet «Mr. Bates vs. The Post Office» ​ ​​​​​​menneskeliggjør kampen de tidligere postmestrene har kjempet mot det britiske Postvesen og rettsvesenet. Foto: ITV

Serien, som blir tilgjengelig for norske seere på Britbox i slutten av mars, skapte voldsomme reaksjoner. Et justismord som allerede hadde vært omtalt i offentligheten, fikk et nytt og mye større publikum.

– Nå som folk har sett serien, forstår de hva vi har gått gjennom, sier Buffrey.

Oppmerksomheten la press på regjeringen, som raskt lovte at alle de uskyldig dømte skulle få annullert dommene og utbetalt kompensasjon. Lovendringen som skal til, er ventet å tre i kraft til sommeren.

I serien møter vi blant andre Jo Hamilton, som opplevde omtrent det samme som Wendy Buffrey. Også hennes regnskapstall var negative, og doblet seg flere ganger i datasystemet da hun prøvde å rette opp feilen.

Jo Hamiltons historie ligner veldig på Wendy Buffreys. Hun er en av hovedpersonene som portretteres i TV-dramaet om tidenes justismord i Storbritannia. Foto: Adrian Dennis / Reuters

Akkurat som Wendy, fikk hun beskjed om at hun var den eneste som opplevde dette. Og akkurat som Wendy, la hun skylden på seg selv.

Men så ble hun kontaktet av Alan Bates, som også hadde opplevd dette. Han hadde skjønt at de var mange med lignende opplevelser, og hadde en klar mistanke om at datasystemet var årsaken. Og at Postvesenet bevisst løy til hver og en av dem.

Han samlet flest mulig av ofrene til kamp mot Postvesenet og mot de feilaktige domfellelsene. Jo Hamilton ble tidlig med i hans kampanje, og tok kontakt med andre postmestre.

Telefonen som reddet liv

Det var Jo Hamilton som ringte Wendy Buffrey den dagen hun var på vei opp på toppen av en ås utenfor Cheltenham for å gjøre slutt på livet.

De falske beskyldningene førte til store psykiske problemer, men det går bedre med Wendy Buffrey nå. Foto: Gry Blekastad Almås / NRK

Hun fortalte Wendy at de var mange som hadde opplevd det samme som henne. Det forandret alt for den nedbrutte kvinnen.

– To timer senere var jeg tilbake i bilen. Da hadde jeg snakket med henne hele veien. Da skjønte jeg at jeg ikke var alene.

– Forsto hun at hun reddet livet ditt?

– Jeg fortalte det ikke til henne før i fjor. Da gråt hun, og ga meg en klem. Hun reddet mange av oss, sier Wendy Buffrey.

Skuespiller om tragedie og suksess

Monica Dolan er skuespilleren som spiller Jo Hamilton i TV-serien. Hun har brukt mye tid sammen med virkelighetens Hamilton og lært henne å kjenne som en kvinne som tenker mye på andre.

Skuespiller Monica Dolan blir rørt til tårer av Wendys historie. Hun spiller Jo Hamilton i TV-serien om den britiske postskandalen. Foto: Håvard Blekastad Almås / NRK

Vi spør Dolan om hun var klar over at Jo Hamilton reddet livet til Wendy Buffrey.

– Eh ... nei, svarer hun spørrende.

Vi forklarer situasjonen da Jo ringte Wendy i hennes desperasjon. Tårene triller nedover skuespillerens ansikt.

– Det var da enda godt Jo kom gjennom til Wendy. Minst fire mennesker tok livet av seg på grunn av denne saken.

Dolan er glad for at serien har fått konsekvenser politisk og dermed for ofrene.

– Det er en uvanlig følelse at en TV-serie får betydning for virkeligheten. Gudskjelov at folk er blitt sinte av å se dramaserien. Sinne er en energi som har fått regjeringen til å endre loven, slik at dommene blir omgjort og folk får kompensasjon.

– Hvordan føles å være en del av et slikt gjennombrudd?

– Det er jeg stolt av. Folk er overrasket, men jeg har alltid ment at et drama kan få folk til å se ting på en ny måte, og at det kan påvirke virkeligheten.

Fra spytting til medfølelse

Wendy Buffrey kjempet seg tilbake i arbeidslivet etter endt samfunnsstraff. For tre år siden ble dommen annullert, men de mange årene som «kriminell» har satt sine spor.

– Det fins ikke ord. Å bli beskyldt for noe du ikke har gjort og deretter miste alt på grunn av det, gjør at noe inni deg dør. Noe du aldri får tilbake.

Nå har hun takket ja til et tilbud om kompensasjon, men venter fortsatt på utbetalingen.

I alle år siden postskandalen rammet, har Wendy Buffrey følt folks blikk. Selv etter at dommen ble annullert, har hun merket folks tvil. «Ingen røyk uten ild». «Det er sikker noe i det».

Men etter TV-serien har det endret seg.

– Unnskyld meg, men er du den kvinnen som pleide å drive Hatherly postkontor, spør en kvinne som kommer bort til Wendy i parken der hun forteller NRK historien sin.

Wendy Buffrey bekrefter, og Jackie Hodgin sier rett ut det veldig mange briter nå føler etter å ha sett TV-dramaet om Wendys virkelighet:

– Det er en absolutt skam.