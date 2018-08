– Sverige skal være slik det alltid har vært

Sveriges statsminister Stefan Löfven fra Socialdemokraterna har reist til det lille tettstedet Norrtälje utenfor Stockholm for å drive valgkamp. Det er en søndag i midten av august, valgkampen har startet for alvor.

Fra scenen i Societetsparken holder Löfven tale. Han går rett i strupen på Sverigedemokraterna.

– SD er et parti med nazistiske og rasistiske røtter og de står for noe helt annet enn oss som er demokratiske partier.

Sveriges statsminister Stefan Löfven har ved flere anledninger rettet skarp kritikk mot Sverigedemokraterna. Foto: Henrik Montgomery/TT / NTB scanpix

Statsministeren knytter neven og ser alvorlig på tilhørerne. Han mener det innvandringskritiske partiet er farlig for Sverige. De må aldri få makt.

– Man kan ikke påstå at muslimer ikke er ordentlige mennesker, det gjør Sverigedemokraterna, mener Löfven.

Hvem er det Stefan Löfven egentlig snakker om? Hva slags mennesker representerer partiet som Sveriges statsminister mener har nazistiske røtter? Hvem stemmer på dem?

Jimmie Åkesson er leder for Sverigedemokraterna. Fra å være et lite mikroparti kan SD bli Sveriges største etter riksdagsvalget om to uker. Foto: Vilhelm Stokstad/TT / NTB scanpix

Blant trehus og kyr i Småland

NRK drar til en av Sverigedemokraternas velgerbastioner, til idylliske Småland i det sørlige Sverige, for mange nordmenn kjent som hjemtraktene til Emil i Lønneberget. Her, blant rødmalte trehus, bondegårder, drøvtyggende kuer og rolige småbyer, er partiet størst på flere meningsmålinger. Oppslutningen har vært på nærmere 30 prosent.

– Velkommen, her holder vi til.

Staffan Eklöf hilser vennlig mens han rekker frem hånden. Den 53-årige biologiforskeren er nestleder i Sverigedemokraternas lokallag i Jönköping og en av arkitektene bak partiets voldsomme oppslutning i Småland.

Representanter fra ledergruppen i Sverigedemokraternas lokallag i Jönköping. Fra venstre: Lizette Bülow, Staffan Eklöf, Jan-Ove Lipponen og Björn Runn. Foto: Eirik Veum / NRK

Eklöf har vannkjemmet hår og nystrøket, kortermet skjorte. Ansiktsfargen forteller at det har vært en solrik sommer i Sverige.

– Den største trusselen kommer fra de andre partiene som ønsker et flerkulturelt samfunn. Det er ingen diskusjon om det, og der blir vi ofte stemplet som rasister. Vi vil ikke ha et flerkulturelt samfunn, vi vil ha et svensk samfunn med svensk kultur, sier Eklöf.

Inne på partikontoret lukter det nytraktet kaffe. Langs veggene står pappesker fulle av informasjonsmateriell.

Nå gleder han seg til valgkampen. Sverigedemokraterna er blitt så store at nye velgergrupper ser på dem som et seriøst alternativ. De politiske motstandere frykter dem.

– De spytter ikke på oss nå, sier Staffan Eklöf.

Politiet stanser uroligheter under protester mot Sverigedemokraterna. Bildet er fra Göteborg, 13. mai 2014. Foto: Adam Ihse, Adam Ihse / TT / NTB scanpix

Sammen med noen partikollegaer fra ledergruppen sitter han rundt et bord i møterommet. De er enige. Situasjonen har kommet ut av kontroll, slik de ser det. Innvandringen er i ferd med å ødelegge Sverige. Den svenske kulturarven, livsstilen, ja hele velferden er truet.

68-årige Björn Runn ser på partikollegaene med triste øyne. Han rister på hodet og drar hånden gjennom den grå manken.

– I dag er mange urolige. Hva skal skje med oss? I dag traff jeg en gammel dame på torget. Hun sa at hun ikke kjenner seg igjen i Sverige, forteller Björn Runn.

– Jeg er svært urolig for Sveriges framtid, fortsetter han.

De andre nikker stille. De er enige om at innvandringen må stanses. Det er løsningen.

Frykten de viser er ikke skuespill, den er ekte. Det er en frykt de deler med hundretusener av svenske velgere som 9. september går til valgurnene for å stemme på Sverigedemokraterna.

Stemningen har endret seg

Vi reiser videre til Tranås, et lite tettsted midt i Småland. Det er valginnspurt, ved Sverigedemokraternas valgbod har de holdt på siden torgsalget åpnet ved åttetiden om morgenen.

– God morgen, vil du ha en pølse?

Björn Forsell smiler mens han plukker opp en varm wienerpølse fra den medbrakte kjelen. "Svensk korv med bröd" er populært, selv tidlig på morgenen. Flere forbipasserende takker ja og slår av en prat mens de spiser.

Björn Forsell er listetopp for Sverigedemokraterna i Jönköpings län. Foto: Eirik Veum / NRK

Björn Forsell er pensjonist og står øverst på Sverigedemokraternas valgliste for denne kretsen. Han mener noe har endret seg i løpet av de fire årene som har gått siden svenskene sist gikk til valgurnene.

– Alle som kommer forbi er stort sett glade og positive. De hilser og sier de skal stemme på oss. Det er nesten ingen som er uforskammede eller uhøflige, de kaster ikke skit. Det er blitt mye enklere nå, forteller han.

Den tidligere brannmannen og ambulansesjåføren kjenner de fleste, mange kommer bort for å hilse på ham. Det er latter og håndtrykk. Han fremstår som en hyggelig lokalpolitiker med en oppriktig forkjærlighet for sitt nærmiljø.

– Det viktigste for meg er at vi bevarer Sverige slik det har vært og slik det var tenkt at det skulle være. De som kommer hit må tilpasse seg våre regler og våre lover, gjør de det er det ikke noe problem, sier Björn Forsell.

Likevel er det på tide å stanse innvandringen, mener han. Det er for mange som ikke er svensker i Sverige.

Björn Forsell snakker lavmælt og fremstår ikke som aggressiv eller belærende. Han er hyggelig og viser forståelse for andre synspunkter. I Sverigedemokraterna er det den nye strategien ute i valgbodene.

Den fungerer. De fleste nikker og er enige. Det skulle da bare mangle, de som får komme til verdens beste land må vel bli så svenske som mulig.

En lokalpolitiker og en sympatisør på torget i Tranås. Foto: Eirik Veum / NRK

Bryr seg ikke om hudfarge

Valgkampen går mot slutten, det hardner til. Björn Forsell og partikollegaene har fått med seg statsministerens uttalelser. Det er ikke noe nytt, de er vant til å bli kalt nazister og rasister. De mener årsaken er at Stefan Löfven sliter på meningsmålingene. De håper han er ferdig som statsminister.

– Er du rasist?

– Absolutt ikke. Jeg har mange venner som er både brune og svarte og hva de nå er, det har ikke noe med saken å gjøre. Det er menneskene det handler om, hvordan de oppfører seg, sier Björn Forsell.

Han forteller at flere innvandrere har sagt til ham at de vil stemme på Sverigedemokraterna.

– De har skikket seg bra og blitt en del av det svenske samfunnet. De liker oss.

Torget i Nässjö. SD-politikere i samtale med en innvandrer som sier han ønsker å stemme på Sverigedemokraterna Foto: Eirik Veum / NRK

Representantene ved valgboden i Tranås gir likevel statsministeren rett i en av anklagene. De skaper splittelse Sverige, men lokalpolitikerne fra Sverigedemokraterna mener det er de andre partienes feil. Det var de som ikke tok tak i problemene med innvandringen før det var for sent.

Nå må det drastiske endringer til. Det skaper uvennskap.

Splitter familier

– Jeg kan grave, så kan du plukke, sier Lena Torp til mannen sin, Mikkel. De to står ute i kjøkkenhagen og drar opp poteter til dagens middag.

Ekteparet bor på et lite skogbruk i skogen utenfor småbyen Nässjö i Småland. Hun er lærer, han selvstendig næringsdrivende.

Mikkel og Lena Torp skal stemme på Sverigedemokraterna ved valget 9. september. Foto: Eirik Veum / NRK

De har vært aktive medlemmer i Sverigedemokraterna og er ikke i tvil om hvem som også denne gangen skal få deres stemme. Begge mener innvandringen er blitt et problem for Sverige.

– Jeg vil ha tilbake tilliten og tryggheten i samfunnet. Før kunne man gå fra huset uten å låse døren, nå bruker folk vaktselskaper og alarm. Mange gamle våger ikke å gå utendørs og jenter tør ikke gå ut etter at det er blitt mørkt. Det viser at noe er galt med samfunnet, sier Lena Torp.

Paret viser frem bikubene i hagen. De forteller om honningen de produserer og at de både har frukt og grønnsaker på sitt lille småbruk.

Begge har vært åpne om at de støtter partiet. Det har kostet.

– Sverigedemokraterna er stigmatisert av mediene og de venstreliberale. De blir kalt for nazister og rasister og alle mulige skjellsord, sier Mikkel Torp.

Begge tror at partiet vil få en enda større oppslutning ved valget enn de har på meningsmålingene. Det er dem som ikke vil fortelle at de skal stemme på det innvandringskritiske partiet.

– Mange vil ikke si at de støtter Sverigedemokraterna, de er redde for å miste jobben, venner og frykter at familier skal splittes. Sverige er delt, sier Lena Torp.

Ekteparet mener valget er skjebnesvangert for Sverige. Slik de ser det må man velge mellom fortsatt velferd eller fortsatt innvandring. Vil svenskene ha vekst eller undergang?

Det er så enkelt og så komplisert. Det har splittet Sverige.