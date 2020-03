WHO: Alle mistenkte koronatilfeller må testes

– Du kan ikke bekjempe ild i blinde, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Han understreket at det ikke var mulig bekjempe koronapandemien uten å vite hvem som er smittet og ikke.

– Jeg har en enkel beskjed til alle land: Test, test, test. Test ethvert mistenkt tilfelle, oppfordret han under pressekonferansen.

Norge er et av en rekke land som ikke tester alle som kan ha blitt smittet av viruset. Det skyldes både mangel på testsett og en bevisst strategi fra norske myndigheter.

– Har gitt resultater i Kina

WHO-sjefen er kritisk til å la pasienter med milde symptomer være isolert hjemme, fordi det kan sette andre personer de smittede bor sammen med i fare. Han mener også at de ulike landene har vært for dårlige på å teste for å avdekke den reelle smittespredningen.

– Tiltakene har gitt resultater i Kina, Sør-Korea og Singapore, sa Ghebreyesus.

WHO-sjefen kalte covid-19-utbruddet, som har ført til over 6500 dødsfall, for den viktigste helsekrisa i vår tid.

– Slike kriser pleier å bringe fram det beste og verste i mennesker, konkluderte WHO-sjefen.

Flere døde og smittet utenfor Kina

Over 1169 personer er i skrivende stund bekreftet smittet i Norge av koronaviruset, men det reelle antallet smittede i landet er langt høyere. 54 personer er innlagt på sykehus og tre er døde som følge av covid-19.

Ifølge en oversikt fra nyhetsbyrået AFP som er basert på offisielle kilder, er over 169.710 smittetilfeller registrert i 142 land og territorier.

De verst rammede landene er Fastlands-Kina med 3.213 døde, Italia med 1.809 døde, Iran med 853 døde og Spania med 297 døde. Nå er imidlertid antall korona-smittede og døde flere utenfor Kina enn i fastlandskina, bekreftet WHO.