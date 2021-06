WHO ville forebygge at «fødedyktige kvinner» drikker alkohol

15. juni publiserte Verdens helseorganisasjon (WHO) førsteutkastet til en global handlingsplan, som har som mål å lage en verdensomspennende strategi for å redusere skadelig forbruk av alkohol.

I utkastet skrev WHO blant annet at man bør forebygge at kvinner som er «fødedyktige», eller i fruktbar alder, drikker alkohol.

Dette betyr kvinner som er i en alder der de kan bli gravide og føde barn. WHO definerer «fruktbar alder» som kvinner i aldersgruppen 15 til 49 år.

Anbefalingen ble skrevet sammen med et forslag om at alle land bør drive med informasjonsarbeid for å forebygge at enkelte grupper drikker alkohol. WHO skrev at dette gjaldt barn, ungdom og gravide kvinner – men til slutt ble også «women of childbearing age» nevnt.

– Leave my beer alone

Komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa mener ordlyden virker som at den grunner i sexistiske holdninger.

– Det er en forventning om at kvinner skal, vil og kan føde barn, sier hun til NRK.

Komiker og samfunnsdebattant Sofie Frøysaa. Foto: Josias Dein

Frøysaa opplever WHOs handlingsplan som moraliserende.

– Kvinner må ta en for laget hele tiden. Dette er nok et eksempel. Ikke bare må vi ha mensen og alt det innebærer, ta en for laget og bruke prevensjonsmidler som potensielt «fucker med» kroppene våre, potensielt gå gravide og bære frem et barn, – nå skal vi avstå fra alkohol sånn i tilfelle vi blir smelt på tjukka? Leave my beer alone, forteller hun.

Førysaa synes også det er viktig å få presisert nøyaktig hva WHO mener, og hvem det gjelder.

Hva med kvinner som ikke kan få, eller som ikke ønsker barn?

Er det bare kvinner som ønsker barn som bør holde seg unna flaska? Eller gjelder det kvinner som er seksuelt aktive? Er det kvinner som ikke bruker prevensjon WHO sikter til?

Ikke alle kvinner

Noen dager etter at handlingsplanen ble publisert skrev WHO i en pressemelding at den bare er et førsteutkast, og at den skal gjennom flere endringer før en endelig plan står klar.

De skrev også at WHO ikke mener at alle kvinner som er i en alder der de kan bli gravide skal være avholds, men at de ønsker å øke bevisstheten rundt problemer som kan oppstå om man drikker når man er gravid, selv når man ikke er klar over at man er det.

WHO skriver i en e-post til NRK at de skal jobbe med et andreutkast av handlingsplanen i juli. Da skal de også diskutere akkurat hvem de sikter til, og hva de mener når de skriver at man skal forebygge at kvinner som er i en alder der de kan føde barn ikke drikker alkohol.

Mener menn også bør med

Men førsteutkastet har allikevel skapt sterke reaksjoner, også internasjonalt.

Colin Angus, som forsker ved Sheffield universitetet i Storbritannia, og som jobber spesielt med spørsmål rundt bruk av alkohol, sier til Daily Mail at man må balansere risikoen for at kvinner kan ende opp med å drikke alkohol før de vet at de er gravide, opp mot de negative konsekvensene av å bestemme over kvinners kropp, og begrense deres friheter.

– Forslaget om at vi skal fraråde kvinner fra å drikke, virker helt ute av balanse, forteller han.

Hannah Ord, som er forsker ved Adam Smith Instituttet, sier til den samme avisen at WHOs forslag er gammeldags og tullete.

Og på Twitter skriver forsker og forfatter Pragya Agarwal at WHO ikke bare bør fokusere på kvinner og fertilitet, men også hva alkohol gjør med menns evne til å få barn.

Skjermdump av en Twittermelding fra forsker Pragya Agarwal.

Annen praksis i Norge

Nestleder i Jordmorforbundet, Kristin Holanger, forteller til NRK at man i Norge sier at det ikke er noen sikker nedre grense for alkoholforbruk under graviditeten.

Nestleder i Jordmorforbundet Kristin Holanger. Foto: NRK

– Man bør holde seg unna alkohol mens man er gravid, og gjerne mens du prøver å bli gravid, mener hun.

Hun forteller at Jordmorforbundet ikke har noen anbefalinger utenfor de som blir gitt til gravide, og de som ønsker å bli det.

– Den anbefalingen vi bruker i Norge i dag synes jeg er enda sikrere, og det er den vi forholder oss til, mener Holanger.

Avdelingsdirektør I Helsedirektoratet, Øyvind Giæver, sier til NRK at de ikke ønsker å kommentere handlingsplanen før den er ferdig.