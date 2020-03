Denne artikkelen er over to dager gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Små og fattige land i Afrika trenger hjelp fra andre land, sa WHOs afrikadirektør Matshidiso Moeti, på en videokonferanse torsdag arrangert i samarbeid med Verdens økonomiske forum. Hun oppfordret til solidaritet på kontinentet,

Moeti sa at Afrika hadde ett tilfelle av koronavirus for en måned siden, i ett land. Nå er minst 40 land berørt og det kommer inn rapporter om 300 smittede hver dag.

WHOs direktør for Afrika Matshidiso Moeti frykter virkningene av koronasmitte Foto: Salvatore Di Nolfi / AP

Mange land har stengt sine grenser. Moeti sier at hun forstår det, men etterlyser «humanitære korridorer», slik at utstyr kan bli sendt raskt og enkelt til de land som trenger det mest.

Hun sier at det å finne smittede og isolere dem må ha førsteprioritet i Afrika nå, i tillegg til å hjelpe dem som er blitt syke.

En vaksine fortsatt flere måneder unna

– Det kan i beste fall ta 12 til 18 måneder å få en vaksine på markedet selv om forskere i mange land jobber med dette, sa, Samba Sow, som er spesialrådgiver i vaksinespørsmål for WHO og leder et vaksineprosjekt i Mali.

Samba Sow er rådgiver i vaksinespørsmål for WHO. Foto: FABRICE COFFRINI

WHO identifiserte tidlig de land i Afrika som har mest handel med Kina, der viruset oppstod. Det ble sendt testutstyr og beskyttelsesutstyr til disse landene først. Noen land som har hatt utbrudd av ebola har brukt sitt utstyr til testing av koronaviruset.

WHO har også gått ut med et opprop til verden land for å samle inn minst 7 milliarder kroner til en beredskapsplan mot koronaviruset i fattige land.

FNs generalsekretær António Guterres ber verdens rike land bistå FN med å bekjempe koronaviruset i land preget av konflikt, katastrofer og med manglende helsetjenester.

Utviklingsminister Dag-Inge Ulstein (KrF) frykter epidemien kan få katastrofale følger i sårbare afrikanske land. Han ber om en internasjonal dugnad.

