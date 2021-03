Volkswagen får kjeft etter falske nyheter om navnebytte

Den tyske bilprodusenten publiserte meldingen på nettsidene mandag denne uken, hvor de kunngjorde at bilmerket Volkswagen fra nå av skal selges under navnet Voltswagen i det amerikanske markedet.

Navneendringen skulle skje i forbindelse med selskapets økte satsing på elbiler og at forhåndssalget av den kommende elektriske modellen ID.4.

– Selv om vi bytter ut vår K med en T, endrer vi ikke vår forpliktelse til å lage førsteklasses kjøretøy, skrøt Volkswagens amerikanske toppsjef Scott Keogh i pressemeldingen.

Hevdet det var sant

Nyheten om navnebyttet ga bilprodusenten et løft på børsen, og flere av de største amerikanske mediene og nyhetsbyråene viderebrakte nyheten.

Selskapet oppdaterte også bekreftet også navnebyttet i et innlegg på Twitter.

«Vi vet at 66 er en uvanlig alder å skifte navn. Men vi har alltid vært unge til sinns», skrev selskapet.

Men nyheten viser seg å være falsk.

Selskapet innrømmer i dag at pressemeldingen om navnebyttet skulle være et morsomt påfunn for å reklamere for selskapets nyeste elbil.

Innrømmelsen kommer etter at selskapets representanter gjentatte ganger hadde forsikret mediene om at nyheten var ekte og ikke en prematur aprilsnarr.

Journalister raser

En talsperson for nyhetsbyrået AP reagerer kraftig på Volkswagens villedning av byråets journalister.

– Associated Press fikk gjentatte forsikringer fra Volkswagen om at de planla et navnebytte og videreformidlet denne informasjonen. Nå vet vi at den var falsk. Vi har oppdatert vår artikkel etter selskapets innrømmelse, sier Lauren Easton i AP.

– Denne og all annen bevisst publisering av falsk informasjon skader troverdig journalistikk og folkets interesse, sier Easton.

Avisen USA Today gikk også på limpinnen, og talsperson Chrissy Terrell sier Volkswagen kategorisk avviste at det dreide seg om en spøk på direkte spørsmål fra avisens journalister.

– Selskapet brukte denne falske informasjonen til å manipulere respekterte reportere fra troverdige nyhetskilder til å skape blest rundt sin markedsføringskampanje, sier hun.

– Vi er skuffet over at selskapet har valgt denne uærlige formen for markedsføring.

Journalist Nathan Bomey som skrev saken, refser Volkswagen på Twitter.

– Dette var ikke en spøk. Dette var et bedrag. Om dere ikke allerede visste det, så har vi et problem med falsk informasjon i dette landet. Nå er dere en del av det. Hvorfor skal noen stole på dere igjen, skriver Bomey.

– Ønsket ikke å villede

En talsmann for det tyske hovedkontoret til bilprodusenten hevder overfor Wall Street Journal at de kun hadde de beste hensikter med stuntet.

– Vi ønsket ikke å villede noen. Hele greia var et markedsføringsfremstøt for å få folk til å snakke om ID. 4, sier talspersonen.

I Norge fikk dagligvarekjeden Rema 1000 massiv mediedekning da de i 2017 endret butikkfasadene sine til navnet Ræma 1000.

RÆMA: Rema 1000 endret fasaden på butikkene sine i 2017, noe som viste seg å være et pr-stunt. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Det midlertidige navnebyttet var en markedsføringskampanje for butikkens nye kundeapp.