Voldsomme opptøyer i Malmö

– Vi har pågående og voldsomme opptøyer akkurat nå som vi ikke har kontroll på, sier Rickard Lundqvist ved politiet i Malmö til SVT sin direkte sending.

Ifølge SVT sin reporter på stedet så har politiet trukket seg tilbake enkelte steder og akkurat nå brenner flere biler og gjenstander flyr gjennom luften.

Brant koran

Opptøyene skal ha startet rundt 19.30 i kveld, og ifølge flere øyenvitner SVT har snakket med, så er de som deltar i opptøyene veldig sinte.

På forhånd hadde det danske høyreekstreme partiet Stram kurs annonsert at de ville brenne en koran i dag, men deres leder Rasmus Paludans ble nektet tillatelse for å holde et torgmøte i byen under parolen «Islamiseringen i Norden». Han ble også stoppet på grensen og nektet innreise til Sverige de to neste årene.

Men en annen person fra Stram kurs brant en koran og filmet det hele. Dette skal ha blitt spredt på sosiale medier, og ifølge SVT så skal mange av dem som nå deltar i opptøyene ha reagert kraftig på at politiet ikke grep inn da koranen ble brent.

Et annet sted i Malmö var det en annen islamkritisk demonstrasjon, der ble tre personer pågrepet for hets da de sparket og ødela en koran.

Begge disse demonstrasjonene blir sett på som en reaksjon på at Rasmus Paludans ble nektet innreise til Sverige.

Brann

Flere steder i byen brenner det nå, og mange biler er også satt fyr på. Politiet er fortsatt tilbakeholdne med informasjon og de vet ikke om alle disse brannene henger sammen.

Det skal også brenne i en underjordisk garasje i Rosengård.

– Men det er altfor tidlig til å si om det er en sammenheng mellom alt dette, sier Lundqvist til Aftonbladet.