Voldsomme demonstrasjoner i Paris

Det er konfrontasjon mellom demonstranter og politiet i gatene i Paris og Marseilles, melder nyhetsbyråene Reuters og Associated Press tirsdag kveld.

Politiet i Paris hadde på forhånd sagt nei til demonstrasjoner.

En demonstrant løper gjennom tåregassen i en gate i Paris tirsdag kveld. Foto: Rafael Yaghobzadeh / AP

Begrunnelsen var både frykten for sosial uro og for at demonstrantene ville bryte smitteverntiltakene og dermed utsette mange for smittefare.

I Frankrike er det ikke tillatt å samles i større grupper enn ti personer.

Sinne mot politiet

Sinne og misnøye mot politiets håndtering av minoriteter har dukket opp i Frankrike slik det har gjort i USA i kjølvannet av George Floyds død.

Demonstrasjonen i Paris var planlagt som en minnemarkering for en svart franskmann, 24 år gamle Adama Traore. Han døde i politiets varetekt i 2016.

Demonstrantene minnes Adama Traore som døde i politiets varetekt i 2016. Foto: Michel Euler / AP

Adama Traore blir sett på som «Frankrikes George Floyd».

Etter at han døde i politiets varetekt i 2016 brøt det ut voldelige demonstrasjoner en rekke steder i Frankrike.

Opptøyene den gang rettet seg mot det demonstrantene mente var urettferdig behandling av minoritetsgrupper i Frankrike.

Støtte til «Floyd-demonstrasjonene» i USA

Demonstrasjonen skulle også være en støtte til den amerikanske bevegelsen «Black Lives Matter» og demonstrasjonene mot politivold som pågår i en rekke amerikanske byer.

Demonstrant i Paris støtter protestbevegelsen i USA. Foto: Gonzalo Fuentes / Reuters

– Når du nekter å ta tak i problemet med rasisme, leder det til hva vi ser i USA. Hendelsen med George Floyd er et ekko av hva vi frykter i Frankrike, sier Dominique Sopo, leder av den franske aktivistgruppen SOS Racisme, til Associated Press.

I USA har fredelige demonstrasjoner utvikler seg til opptøyer etter at den 46 år gamle afroamerikaneren George Floyd døde under en pågripelse i Minneapolis mandag for litt over en uke siden.

Mandag denne uka ble det kjent at en obduksjonsrapport som familien til Floyd har bestilt, viser at han døde av oksygenmangel.

Stillbilder og videoklipp viser at Floyd ligger på bakken med en politimann som presser nakken hans mens mannen roper «jeg kan ikke puste».