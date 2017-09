Vil opprette trygge soner sør i Syria

Jordans utenriksminister Ayman Safadi og hans russiske motpart Sergej Lavrov diskuterte mandag spørsmålet under et møte i Amman.

Sergei Lavrov og Ayman Safadi holdt pressekonferanse mandag i Amman Foto: MUHAMMAD HAMED / Reuters

Våpenhvilen som trådte i kraft i de tre provinsene Daraa, Quneitra og Suweida 9. juli, var meklet fram av Jordan, Russland og USA.

Safadi og Lavrov mener våpenhvilen har vært «en suksess» og mener tiden er inne for en mer permanent løsning i denne delen av Syria.

Har støtte fra USA

– Vi har diskutert spørsmål vedrørende opprettelse av en nedtrappingssone i det sørøstlige Syria, sa Lavrov mandag. Ifølge Safadi slutter også USA opp om dette.

Jordan har en 370 kilometer lang felles grenselinje med Syria. Mer enn 330 000 mennesker har blitt drept i Syria. Landet har vært herjet av krigshandlinger siden 2011.

– Jordan, Russland og USA er fast besluttet på snarest mulig å opprette en trygg sone i området, sa Ayman Safadi, og opplyste at det pågår forhandlinger.

Jordanske myndigheter hevder at det er flere enn 1.4 millioner syriske flyktninger i Jordan.

Syriske flyktninger i Rukban-leiren mellom Syria og Jordan. Foto: KHALIL MAZRAAWI / AFP

Dette har skapt store utfordringer for landet. Ved å opprette en sikker sone med en permanent våpenhvile håper landets utenriksminister at flyktningene etter hvert vil vende tilbake. Det er allerede varslet at flere av grensestasjonene snart vil åpnes.

Russland og Iran, som er allierte med president Bashar al-Assad, forhandlet i mai fram en avtale om å opprette fire trygge soner i Syria. Motparten i forhandlingene var Tyrkia, som støtter flere syriske opprørsgrupper.