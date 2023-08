Vil forby koranbrenning i Danmark

I alle de skandinaviske landene har det de siste åra vært flere tilfeller av merkinger med koranbrenning, noe som har ført til bråk.

Dette har også ført til sinne og protester i flere muslimske land.

Nå har den danske regjeringen besluttet å foreslå et lovforbud mot brenning av religiøse skrifter på offentlig sted.

To års fengsel

– Dette er meningsløse handlinger hvor det eneste formålet er å skape splid og hat, sier justisminister Peter Hummelgaard.

Han understreker at ytringsfriheten fortsatt står sterkt i Danmark, men at de har landet på dette lovforslaget etter en samlet vurdering.

– Dette vil gjøre det straffbart å for eksempel brenne koranen eller bibelen på offentlig sted, eller med en hensikt om spredning til en større krets, sier Hummelgaard.

Strafferammen vil være fra bøter til fengsel i opptil to år.

Det har vært store protester etter koranbrenninger i København de siste åra. Foto: Philip Davali / AP / NTB

Økt terrortrussel

Justisministeren sier det ikke bare er brenningen de vil til livs. Tilsøling og å trampe på vil også kunne være straffbart, og så ønsker han at en finere avgrensing blir gjort av domstolen.

– Vil det være utilbørlig behandling av koranen å pakke den inn i et regnbueflagg som protest mot muslimske regimers behandling av homofile?

– Jeg kommer ikke til å liste opp hva som er utilbørlig. Vi kommer til å gi noen eksempler, som blir retningsgivende for domstolene, sier Hummelgaard.

Han forteller videre at satiretegninger ikke kommer til å bli rammet av lovforslaget.

Regjeringen har også vært i kontakt med PET, det danske sikkerhetspolitiet. Utenriksminister Lars Løkke Rasmussen forteller at koranbrenningene har ført til at terrortrusselen mot Danmark har økt.

– Det er et viktig politisk signal Danmark i dag sender til resten av verden, sier Løkke Rasmussen.

Snur i opposisjonen

Opposisjonspartiene i det danske parlamentet, populært kalt Borgen, har vært sterkt imot lovforslaget, deriblant partiet Radikale Venstre.

– Vi har ikke hatt et ønske om å gripe inn før nå nylig. Men det har vært over 100 koranbrenninger de siste månedene, kun med formål om å skape ufred og usikkerhet, sier Christian Friis Bach (RV).

I en meningsmåling Epinion har laget for DR og Altinget sier 57 prosent av de spurte at de synes det er en god idé med et forbud mot brenning av religiøse skrifter.

30 prosent mener det ikke er det, mens 13 prosent svarte at de ikke vet. Målingen ble gjort før regjeringens pressekonferanse fredag.

Selv om mange blir både provosert og sinte er det i Norge lov til å brenne religiøse bøker.

Med et forbehold – at du eier boka selv.

– Det er lov å hate koranen, det er lov å hate USA og det er lov å hate Sverige, og å tenne på koraner, flagg eller andre ting hvis man eier dem selv og for øvrig ikke skaper brannfare, sier jurist og ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf.