Hundekjøtt har lenge vært en del av det sørkoreanske kjøkkenet, men nå foreslår president Moon Jae-in å innføre et forbud mot å spise hund.

– Dette nye forslaget har noe å gjøre med generasjonsskiftet i landet, forklarer professor i koreanske studier ved UiO, Vladimir Tikhonov til NRK.

Professoren mener forslaget viser at Sør-Korea moderniseres og at det er et flertall for at dette skal gjennomføres. Han tror forslaget er mulig å gjennomføre i landet i dag.

En undersøkelse i 2020 viste at 84 prosent av innbyggerne aldri hadde spist hundekjøtt eller ønsker ikke å spise det igjen. Den samme undersøkelsen viste også at 59 prosent støttet et forbud.

Forbruket av hundekjøtt har i tillegg gått ned etter at det ble mer vanlig å ha hunder som kjæledyr.

Som følge av dette har tre av landets største hundemarked stengt ned.

President Moon ønsker også å bedre dyrevelferden til forlatte kjæledyr. Foto: POOL / AFP

Skulle hjelpe mot potens

For den eldre generasjon var hunder først og fremst en billigere og enkel proteinkilde, ifølge Tikhonov. Det skulle også ha sine fysiske fordeler, ifølge folkemedisinen.

Vladimir Tikhonov, professor i koreanske studier ved UiO, mener forslaget viser til generasjonsskiftet i landet. Foto: UIO

Blant annet skulle hundekjøtt hjelpe med mannlig potens og å holde deg avkjølt på varme sommerdager.

Professoren forklarer videre at tilgang på proteinkilder ikke er et problem i Sør-Korea i dag, og at flere unge i Sør-Korea spiser mindre kjøtt.

Han legger spøkefullt til at man også har lufteanlegg til varme sommerdager og at potens ikke er det de yngre bryr seg mest om.

– Det som den rimelige populære presidenten Moon foreslår nå, betyr at Sør-Koreas matvaner moderniseres, og man har flertallet bak denne slags tankegang.

Til tross for dette anslås det at opptil én million hunder i året blir brukt til mat.

Det var BBC som omtalte denne saken først.

– Viktig for flere dyrevernssaker

Det er allerede en lov som forbyr ondsinnet slakt av hunder og katter i landet, men det er ikke ulovlig å spise dyrene.

Leder i NOAH, Siri Martinsen er veldig glad for forslaget og sier at dette er viktig for også andre dyrevernssaker.

– Dette vil kunne ha ringvirkninger overfor andre dyr, og bidra til at det settes fokus på dyrs behov generelt – og at man ser at også andre dyr som brukes for kjøtt, lider i industrien.

Leder i NOAH, Siri Martinsen, sier forslaget i Sør-Korea er gledelige nyheter. Foto: Robert Hansen / NRK

Hun mener forslaget signaliserer at man er villig til å bryte med tradisjoner til fordel for dyrevelferd.

– Det er et signal til andre land om at vi alle bør revurdere tradisjoner som er basert på utnytting av dyr.