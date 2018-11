Siste:

Russland har gjenåpnet passasjen gjennom Kertsjstredet mellom den annekterte Krim-halvøya og det russiske fastlandet, ifølge det russiske nyhetsbyrået Sputnik.

De ukrainske skipene som Russland har kontroll over, er mandag morgen i havnen i Kertsj. Vil innføre unntakstilstand: Ukrainas president Petro Porosjenko vil mandag be landets nasjonalforsamling om å stemme om det skal innføres 60 dagers unntakstilstand i landet.

Ukrainas president Petro Porosjenko vil mandag be landets nasjonalforsamling om å stemme om det skal innføres 60 dagers unntakstilstand i landet. Ikke planlagt: Russlandekspert Tor Bukkvoll tror ikke hendelsen var planlagt, eller ment å provosere.

Kertsjstredet som er den eneste passasjen mellom Svartehavet og Azovhavet ble søndag stengt av en diger tanker, etter at tre ukrainske marinefartøy gjennomførte det Russland mener var en uautorisert gjennomfart i russisk farvann.

Like etter avfyrte Russland skudd mot fartøyene, før sikkerhetstjenesten FSB gikk om bord og tok kontroll over skipene, og gjennomsøkte dem. Ifølge ukrainske myndigheter skal seks personer være skadd, to av dem alvorlig.

MANDAG: Mandag morgen er tankeren som sperret borte fra Kertsjstredet Foto: AP

I løpet av natten har tankeren som i går sperret Kertsjstredet blitt flyttet, og passasjen skal igjen være gjenåpnet.

De tre ukrainske fartøyene er også flyttet til havnen i byen Kertsj, ifølge kilder til Reuters. Nyhetsbyrået skriver at det skal være folk ikledd marine-bekledning rundt skipet.

Demonstrasjoner i Kiev

Mandag er det samlet seg demonstranter som brenner bildekk og plasserer papirbåter foran den russiske ambassaden i Kiev.

Demonstranter har blant annet satt fyr på en bil utenfor den russiske ambassaden i Kiev. Foto: STRINGER / Reuters

Demonstrantene demonstrerer mot det de kaller russisk provokasjon, og for løslatelsen av de ukrainske sjøfolkene.

– Trolig ikke planlagt

– Begge parter påstår at dette var bevisst for å provosere og tjene egne interesser, men jeg tviler egentlig på det, sier Russland-ekspert Tor Bukkvoll ved Forsvarets forskningsinstitutt til NRK mandag.

Han tror dette i stor grad handler om at de to landene er uenige om hvilke regler som egentlig gjelder i området.

Russland-ekspert Tor Bukkvoll Foto: FFI

– Jeg tror det handler mer om de ulike holdningene til hvem som har rett, sier Bukkvoll.

Bukkvoll understreker at det her er snakk om to land som i praksis er i krig med hverandre, selv om Russland påstår de ikke er deltagende.

Likevel mener Bukkvoll at denne situasjonen sannsynligvis går over, men det er sannsynlig at det kommer flere slike hendelser i framtiden.

Stemmer over unntakstilstand

Ukrainas president Petro Porosjenko vil klokken 15 norsk tid, samle landets nasjonalforsamling for å stemme over om det skal innføres en 60 dager lang militær unntakstilstand i landet.

Avstemningen om unntakstilstand i Ukraina kommer fire måneder før presidentvalget, som sittende president Porosjenko er ventet å tape. Om nasjonalforsamlingen i Ukraina stemmer for unntakstilstand, kan presidentvalget bli utsatt.

Militær unntakstilstand ble ikke iverksatt i Ukraina etter den russiske annekteringen av Krim i 2014, og heller ikke i løpet av den pågående krigen i Øst-Ukraina.