VG: Frode Berg siktet for å ha betalt norsk agent

Russerne mener den pensjonerte, norske grenseinspektøren har betalt en russisk statsborger 3000 Euro for opplysninger han skal ha skaffet om den russiske nordflåten, på oppdrag fra norsk etterretningstjeneste, skriver VG.

Frode Bergs pågripelse har tidligere blitt knyttet til saken med den 24 år gamle russiske Aleksej Zjitnuk, som ble arrestert for mistanke om landsforræderi i desember i fjor.

Skal ha gitt informasjon om adresser

Ifølge opplysninger VG har fått tilgang til er en navngitt russer pekt ut som mannen som skal ha overlevert de hemmeligstemplede opplysningene til norsk etterretningstjeneste.

Avisen skriver videre at de russiske etterforskerne mener at opplysningene er sendt med post fra Moskva til adresser som disponeres av norsk etterretning, og at Berg skal ha informert russeren om disse adressene.

E-tjenesten vil ikke kommentere

NRK har vært i kontakt med den norske etterretningstjeneste som ikke ønsker å kommentere saken.

– Dette er en konsulær sak og vi henviser til Utenriksdepartementet, sier kommunikasjonsrådgiver Kim Gulbrandsen i Etterretningstjenesten.

NRK har også vært i kontakt med UD som sier de ønsker å undersøke saken nærmere før de eventuelt kommenterer.

Advokat: – Har spilt en minimal rolle

Bergs norske advokat Brynjulf Risnes sier til NRK at opplysningene ikke viser noe nytt når det gjelder beskyldningene mot Berg.

– Det har hele tiden ligget i kortene at russerne mener at dette har vært en norsk etterretningsoperasjon og at Frode Berg har vært en del av det, sier Risnes.

– Etter vårt syn er dette et formildende element. Hvis det er slik at russerne kan bevise at dette er en norsk etterretningsoperasjon, så viser jo de konkrete beskyldningene her at han har spilt en minimal rolle, legger advokaten til.

Berg, som er varetektsfengslet fram til 5. mai, har avvist alle anklager om at han skal ha kjent til, eller deltatt i, noen etterretningsoperasjon.

– Han benekter at han har deltatt i en slik operasjon. Men det er ingen tvil om at det er det russiske sikkerhetspolitiets overbevisning om at det har vært en norsk etterretningsoperasjon som Berg tilsynelatende var en del av, sier Risnes.