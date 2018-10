Statuen er av Sardar Patel, som kjempet for Indias løsrivelse fra Storbritannia. Patel huskes for å ha samlet nasjonen i en kritisk tid, da han var innenriksminister på slutten av 1940-tallet.

Nå er en Buddha-statue i Henan-provinsen i Kina satt ettertrykkelig på 2. plass. Den er på «bare» 108 meter.

Wikipedia har oppdatert sin liste over verdens høyeste statuer.

Verdens høyeste statue er på 182 meter. Frihetsgudinnen i New York når ikke opp, for den er bare 93 meter fra bunnen av sokkelen til toppen. Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Nasjonalister hyller statuen

I dag betyr minnet om Patel mye for regjeringspartiet BJP og statsminister, Narendra Modi. Patel blir kalt «Jernmannen». Han er en helt for hindunasjonalister på høyresiden i indisk politikk.

Statuen er oppført i statsminister, Modis hjemstat, Gujarat, og den kalles Enhetsstatuen, «Statue of Unity». Innvielsen i dag sammenfaller med Modis valgkampstart foran parlamentsvalget i India til våren.

– Monumentet kommer til å bli en turistattraksjon. Den viser vår storhet, sier statsminister Modi.

Siste finpuss av gigantstatuen av Sardar Patel nær byen Vadodara i delstaten Gujarat. Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Over 3,4 milliarder kroner

Det har tatt fem år å bygge statuen. Fire tusen arbeidere har jobbet på anlegget, ifølge Washington Post. Statuen er dekket med bronse og byggekostnaden kom på over 3,4 milliarder kroner.

Den indiske føderalregjeringen betalte regningen, sammen med statlige bedrifter og offentlige institusjoner.

– Statuen inngår i statsminister Moldis verdensbilde. Den er et viktig signal om India som et land på vei opp, sier Hindol Sengupta, som har skrevet en biografi om nasjonalhelten Patel.

180 meter oppe klargjør arbeidere ansiktet til nasjonalhelten som æres med verdens største statue. Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Bare et uttrykk for makt

– Det er nonsens. Statuen viser bare at størrelse skal betyr noe, som et uttrykk for makt, sier kunsthistorikeren, Shukla Sawant, ved Nehru Universitetet i New Delhi.

Også politikere i opposisjonen er kritiske. En av dem representerer fjerde generasjon etter indias første statsminister, Jawaharlal Nehru.

– Det er ironisk at en statue av Patel blir innviet samtidig som de institusjonene han hjalp til med å bygge opp blir ødelagt, skriver Rahul Gandhi på Twitter. Ghandhi har nylig kritisert regjeringen for å blande seg inn i etterforskningen av korrupsjonsskandaler, skriver Reuters.

Gigantstatuen bygges. Det tok fem år og statuen kostet over 3,4 milliarder kroner. Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Enda en gigant planlegges

Gigantprosjektet er kontroversielt i India der fem prosent av befolkningen på 1,3 milliarder lever i ekstrem fattigdom, ifølge World Poverty Clock.

Men det stopper ikke her. India planlegger å bygge en enda høyere statue til ære for krigerkongen Shivaji. Den skal rage 212 meter i været, prislappen er 4 milliarder kroner. Den skal bygges i delstaten Maharashtra.

Foreløpig er den verdens høyeste statue i delstaten Gujarat vest i India, men den kan få konkurranse av en ny indisk statue som blir 30 meter høyere Foto: SAM PANTHAKY / AFP

Ikke Tyholt, men kanskje Røkke

Her i Norge er det ingen statuer på høyde med kolossen i India, så vi må sammenligne med tårn og bygninger. Tyholttårnet i Trondheim er landets høyeste bygning med sine 124 meter.

Dersom Kjell Inge Røkke når fram med sitt ønske om å bygge «Verdenshavenes hovedkvarter» på Fornebu i Bærum, vil hans gigantbygningen nå opp i samme høyde som statuen til minne om Sardar Vallabhbhai Patel.